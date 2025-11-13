Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на гранты 2026 года

13 ноября 2025, 12:31

Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

С 15 октября по 2 декабря 2025 года открыт приём заявок на второй основной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2026 года, сообщает пресс-служба организации. Конкурс направлен на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.