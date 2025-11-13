Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на гранты 2026 года
С 15 октября по 2 декабря 2025 года открыт приём заявок на второй основной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2026 года, сообщает пресс-служба организации. Конкурс направлен на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
Фонд оказывает поддержку социокультурным инициативам, нацеленным на продвижение традиционных ценностей, сохранение исторического и культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным благам, развитие творческого потенциала и укрепление единства российского общества.
Гранты Президента РФ предоставляются на конкурсной основе. Программа ПФКИ является современным инструментом поддержки культурных и креативных проектов, позволяющим авторам получить финансирование и объединиться с единомышленниками для реализации своих идей.
Подробные условия участия размещены на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.
