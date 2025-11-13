В Новосибирской области разобрались по факту издевательств над учеником

13 ноября 2025, 12:07

Фото: iStock/LSOphoto

Министерство образования не выявило факта издевательств над учеником школы № 13 в посёлке Коченёво после проведённой проверки инцидента с участием третьеклассников.





Напомним, ранее стало известно, что ученики третьего класса пытались макнут головой в унитаз своего сверстника после того, как заподозрили его в краже в гардеробе.



В Минобразования заявили, что в ходе проверки факты противоправных действий против ребёнка не подтвердились.





«В образовательной организации проведены мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций и взаимоуважительном отношении между участниками образовательных отношений», — сообщили в ведомстве на запрос Om1 Новосибирск.