В Новосибирской области разобрались по факту издевательств над учеником

Министерство образования не выявило факта издевательств над учеником школы № 13 в посёлке Коченёво после проведённой проверки инцидента с участием третьеклассников.



Напомним, ранее стало известно, что ученики третьего класса пытались макнут головой в унитаз своего сверстника после того, как заподозрили его в краже в гардеробе.

В Минобразования заявили, что в ходе проверки факты противоправных действий против ребёнка не подтвердились.

«В образовательной организации проведены мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций и взаимоуважительном отношении между участниками образовательных отношений», — сообщили в ведомстве на запрос Om1 Новосибирск.

Отмечается, что во время проверки были просмотрены камеры наблюдения. Факт кражи также не подтвердился.
