В Екатеринбурге предложили установить бюст Иосифа Сталина
Депутат Дмитрий Сергин предложил установить в Екатеринбурге бюст Иосифа Сталина — инициативу рассмотрят на комиссии по топонимике в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, высота памятника вместе с постаментом может составить более 3,4 метра. В числе предложенных локаций — Бульвар Культуры на Уралмаше и территория у Окружного дома офицеров.
Авторами инициативы выступили региональная общественная организация «Грузинское общество “Сакартвело”», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор».
В мэрии Екатеринбурга уточнили, что речь пока идёт лишь о предложении, которое будет обсуждаться на заседании комиссии по топонимике.
