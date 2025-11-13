Достижения.рф

В Екатеринбурге предложили установить бюст Иосифа Сталина

Фото: iStock/bruev

Депутат Дмитрий Сергин предложил установить в Екатеринбурге бюст Иосифа Сталина — инициативу рассмотрят на комиссии по топонимике в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.



По его словам, высота памятника вместе с постаментом может составить более 3,4 метра. В числе предложенных локаций — Бульвар Культуры на Уралмаше и территория у Окружного дома офицеров.

Авторами инициативы выступили региональная общественная организация «Грузинское общество “Сакартвело”», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор».

В мэрии Екатеринбурга уточнили, что речь пока идёт лишь о предложении, которое будет обсуждаться на заседании комиссии по топонимике.

Иван Мусатов

