В Екатеринбурге стоматология изуродовала зубы женщине за 2 млн рублей

13 ноября 2025, 11:43

Фото: iStock/gpointstudio

Жительница Екатеринбурга подала в суд на стоматологию «Мегадента Клиник», где, по её словам, ей изуродовали зубы почти за два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.