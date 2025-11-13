В Екатеринбурге стоматология изуродовала зубы женщине за 2 млн рублей
Жительница Екатеринбурга подала в суд на стоматологию «Мегадента Клиник», где, по её словам, ей изуродовали зубы почти за два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как рассказала пострадавшая Ольга Т, врач-ортопед Илья Шатров предложил заменить старые коронки на имплантаты, однако после операции началось воспаление, которое медики проигнорировали. Пациентке сточили 23 здоровых зуба и установили новые коронки без необходимых обследований. После вмешательства у женщины развилось воспаление, деформация челюсти и постоянные боли, из-за которых она не может нормально есть и говорить.
По словам Ольги, врач отказался продолжать лечение, а руководство клиники не отвечает на её претензии. Женщина обратилась в Следственный комитет и прокуратуру, а также подала гражданский иск. Первое заседание по делу назначено на 8 декабря.
