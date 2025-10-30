Президентский фонд культурных инициатив продолжает принимать заявки на гранты
С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит приём заявок на второй основной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2026 года, сообщает пресс-служба организации.
К участию приглашаются творческие коллективы, учреждения культуры, общественные объединения и независимые авторы. Финансовую поддержку смогут получить проекты в сферах искусства, просвещения, креативных индустрий и сохранения культурного наследия.
Грантовый конкурс ПФКИ является современным инструментом развития культурных инициатив, предоставляющим возможность авторам и командам привлечь финансирование и единомышленников для реализации своих идей. Фонд традиционно проводит два основных конкурса в год и поддерживает проекты по 12 тематическим направлениям.
Победители конкурса получат гранты на воплощение проектов в 2026 году. Подробные условия участия размещены на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.
