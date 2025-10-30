РПЦ: супругам не стоит признаваться в измене, если это разрушит семью

30 октября 2025, 13:42

Фото: iStock/Prostock-Studio

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав рассказал, как неверным супругам стоит вести себя при измене. В эфире православного канала «Союз» он отметил, что не всегда нужно открыто признаваться в содеянном, если это может разрушить семью.