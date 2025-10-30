Достижения.рф

РПЦ: супругам не стоит признаваться в измене, если это разрушит семью

Фото: iStock/Prostock-Studio

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав рассказал, как неверным супругам стоит вести себя при измене. В эфире православного канала «Союз» он отметил, что не всегда нужно открыто признаваться в содеянном, если это может разрушить семью.



По мнению представителя РПЦ, важнее очистить совесть в таинстве исповеди и искренне покаяться, взяв твердое намерение больше не возвращаться к греху.

Ростислав подчеркнул, что решение о признании должно быть разумным: если оно укрепит семью и поможет не повторять ошибки, признание допустимо. Однако если оно способно причинить вред, соблазнить или оттолкнуть близких, лучше воздержаться. В таких случаях священник с пастырским подходом сможет дать конкретный совет, что будет полезнее для человека и семьи в целом.

Иван Мусатов

