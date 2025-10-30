Мошенники атакуют россиян новой схемой обмана с фиктивной акцией от WB
Мошенники придумали новую схему, чтобы обмануть россиян через соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, пользователям подсовывают вирусные посты о некоем «задержании за заказы на маркетплейсе». По легенде, человека якобы схватили у банкомата, когда он снимал заработанные по акции Wildberries деньги. В конце истории размещают фишинговую ссылку, ведущую на поддельный сайт.
Эксперты по кибербезопасности предупреждают: чем заманчивее предложение, тем выше шанс, что это ловушка. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите личные данные — особенно банковские. Проверяйте информацию только на официальных ресурсах маркетплейсов.
Главные признаки обмана — слишком выгодные условия, сторонние сайты и чаты, просьбы перевести деньги или сообщить коды доступа. Если сомневаетесь, свяжитесь с поддержкой через официальный сайт или приложение — лучше потратить пару минут, чем все сбережения.
