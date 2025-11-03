Президентский фонд культурных инициатив продолжает приём заявок на гранты

03 ноября 2025, 09:31

Видео: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

С 15 октября по 2 декабря 2025 года принимаются заявки на второй основной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2026 год, сообщает пресс-служба организации.