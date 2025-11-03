Президентский фонд культурных инициатив продолжает приём заявок на гранты
Видео: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив
С 15 октября по 2 декабря 2025 года принимаются заявки на второй основной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2026 год, сообщает пресс-служба организации.
Конкурс направлен на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Принять участие могут творческие коллективы, учреждения культуры, общественные организации и независимые авторы. Финансирование предоставляется инициативам в сфере искусства, просвещения, культурного наследия и креативных направлений.
Грантовая программа ПФКИ считается одним из ключевых инструментов развития культурных проектов в России. Она помогает авторам и командам привлечь средства и единомышленников для реализации своих идей. Ежегодно фонд проводит два основных конкурса и поддерживает проекты по 12 тематическим направлениям.
Победители текущего конкурса получат гранты на реализацию своих инициатив в 2026 году. Подробная информация о правилах участия опубликована на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.
