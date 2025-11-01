В цыганском посёлке Плеханово под Тулой прошёл масштабный рейд силовиков
В цыганском посёлке Плеханово под Тулой прошёл масштабный рейд силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальных служб. В ходе проверки 35 местных жителей доставили в военкомат: 22 из них оштрафовали за уклонение от службы, 13 направили на медицинскую комиссию.
Кроме того, 43 дома отключили от электричества из-за долгов, а за неуплату штрафов и налогов сотрудники ведомств выписали 24 акта об аресте имущества. В рамках взысканий изъяли пять автомобилей и около одного миллиона рублей наличными.
