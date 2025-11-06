Президентский фонд культурных инициатив продолжает приём заявок на гранты
Видео: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив
С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2026 год, сообщает пресс-служба организации.
Принять участие могут творческие коллективы, учреждения культуры, общественные объединения и независимые авторы. Финансирование предоставляется проектам в области искусства, просвещения, креативных индустрий и сохранения культурного наследия.
Грантовый конкурс ПФКИ — современный инструмент поддержки культурных проектов, помогающий авторам реализовать свои идеи и найти единомышленников. Фонд проводит два основных конкурса в год и поддерживает инициативы по 12 направлениям, среди которых:
- «Единство с судьбой России»;
- «Мы вместе»;
- «Нация созидателей»;
- «Многонациональный народ»;
- «Нравственные ориентиры»;
- «Крепкая семья»;
- «Наша сила в правде»;
- «На страже Отечества»;
- «Молодые лидеры»;
- «Страна возможностей»;
- «Культурный код»;
- «Место силы».