Президентский фонд культурных инициатив продолжает приём заявок на гранты

Видео: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2026 год, сообщает пресс-служба организации.



Принять участие могут творческие коллективы, учреждения культуры, общественные объединения и независимые авторы. Финансирование предоставляется проектам в области искусства, просвещения, креативных индустрий и сохранения культурного наследия.

Грантовый конкурс ПФКИ — современный инструмент поддержки культурных проектов, помогающий авторам реализовать свои идеи и найти единомышленников. Фонд проводит два основных конкурса в год и поддерживает инициативы по 12 направлениям, среди которых:

  • «Единство с судьбой России»;
  • «Мы вместе»;
  • «Нация созидателей»;
  • «Многонациональный народ»;
  • «Нравственные ориентиры»;
  • «Крепкая семья»;
  • «Наша сила в правде»;
  • «На страже Отечества»;
  • «Молодые лидеры»;
  • «Страна возможностей»;
  • «Культурный код»;
  • «Место силы».
Победители получат гранты на реализацию своих проектов в 2026 году. Подробная информация и условия участия размещены на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Дайана Хусинова

