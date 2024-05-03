При доме для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде обустроят парковку

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Рядом с двенадцатиэтажным домом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, который возводят на Владимирской улице в микрорайоне Северный-5 в Сергиевом Посаде, будет обустроена парковка, для этих целей был выделен участок площадью 0,4 гектара, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В настоящее время на строительстве дома завершаются монолитные работы и обустройство сетей теплоснабжения. Квартиры в новостройке получат 634 человека из аварийных домов. Земельный участок рядом передан для строительства парковки, что сделает условия более комфортными для всех жильцов», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.Завершить строительство дома и обустройство парковки планируется в текущем году.
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