В шатурском посёлке Пустоши появится ФАП с современным оборудованием

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), рассчитанный на 36 посещений в смену, построят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, на эти цели передан участок площадью 0,5 гектара, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь ФАПа составит 200 квадратных метров. В медицинском учреждении предусмотрен кабинет фельдшера, стерилизационная комната, смотровая и процедурный кабинет, а также прививочный кабинет для детей и взрослых. Фельдшерско-акушерский пункт оснастят современным медицинским оборудованием», — говорится в сообщении.Прилегающую площадь благоустроят, здесь оборудуют парковку и установят малые архитектурные формы.
Ранее сообщалось, что в деревне Колычево городского округа Егорьевск будет построен модульный фельдшерский здравпункт, контракт на проектные и строительно-монтажные работы заключён с компанией «Крост-Д».
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