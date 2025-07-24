При обрезке копыт: Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян

24 июля 2025, 07:39

Ингосстрах: один из клиентов компании стал жертвой слона, получив удар хоботом

Фото: iStock/Pheelings Media

Согласно данным экспертов компании «Ингосстрах», высокие каблуки остаются одной из основных причин бытовых травм в России. Об этом пишет РИА Новости.