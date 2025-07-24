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При обрезке копыт: Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян

Ингосстрах: один из клиентов компании стал жертвой слона, получив удар хоботом
Фото: iStock/Pheelings Media

Согласно данным экспертов компании «Ингосстрах», высокие каблуки остаются одной из основных причин бытовых травм в России. Об этом пишет РИА Новости.



Часто застрахованные обращаются с переломами, полученными из-за неустойчивости обуви. Например, одна клиентка сломала стопу, надев новые туфли на высоком каблуке.

Однако травмы могут происходить и в самых неожиданных ситуациях. Так, один из клиентов получил повреждение голеностопа во время обрезки копыт корове, а другой — перелом щитовидного хряща в результате драки в школе. Летний отпуск также приносит свои риски. Россиянин на Шри-Ланке стал жертвой слона, получив удар хоботом и перелом плечевой кости, а другой — компрессионный перелом от сильной волны. В Индии застрахованный провалился ногой в яму на территории отеля в темноте.

Эксперты призывают быть внимательными и осторожными в любых ситуациях, чтобы избежать неприятных травм.

Дарья Осипова

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