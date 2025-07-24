Профсоюз предупредил о сокращении 17 тыс. учителей начальных классов из-за демографического спада
Аналитики профсоюза «Учитель» прогнозируют, что в 2025/2026 учебном году 17,3 тыс. педагогов начальных классов окажутся невостребованными из-за сокращения числа младших школьников на 348 тыс. человек. Минпросвещения готовит программу переподготовки высвобождающихся кадров.
Согласно расчетам профсоюза «Учитель», основанным на данных о рождаемости, в 2026/2027 году число первоклассников сократится на 429,7 тыс., а в 2027/2028 — на 411 тыс. Это приведет к высвобождению ещё 21,5 тыс. учителей начальной школы. Причина — демографический спад: в 2021–2023 годах рождаемость в России снизилась на 23% по сравнению с 2014–2017 годами.
Минпросвещения подтвердило риск профицита педагогов, но акцентировало планы по их сохранению в системе:
«Прорабатывается системная переподготовка учителей начальной школы для перехода на позиции предметников в средней и старшей школе, воспитателей групп продлённого дня, педагогов допобразования или дефектологов».Несмотря на избыток учителей младших классов, в России сохраняется дефицит 250 тыс. педагогов по другим направлениям. По данным Минпросвещения, не хватает преподавателей математики, русского языка, физики и информатики.