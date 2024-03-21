При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

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Газопровод в Грайворонском городском округе Белгородской области получил повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Это привело к отключению газа для жителей пяти сел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате инцидента без газа остались абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Губернатор отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам по устранению повреждений, как только обстановка на местности позволит это сделать.
Гладков также подчеркнул, что на территории округа продолжаются обстрелы, которые оставляют основным последствием отсутствие электроэнергии.
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В результате инцидента без газа остались абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Губернатор отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам по устранению повреждений, как только обстановка на местности позволит это сделать.
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Артем Кузьмин