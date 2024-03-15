Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела Белгорода

Фото: iStock/Standart
Два человека получили ранения при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Российские средства ПВО утром 15 марта уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил после атаки пострадали два человека. Политик уточнил, что у одного мужчины диагностирован ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у второго — посечено лицо осколками от стекла.
Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона. Жертв среди людей нет, но здание школы получило незначительные повреждения.
Читайте также:
МО: над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО Vampire
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
Боррель: весна и лето станут решающими для конфликта на Украине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил после атаки пострадали два человека. Политик уточнил, что у одного мужчины диагностирован ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у второго — посечено лицо осколками от стекла.
«Имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены два окна», — говорится в сообщении губернатора в телеграм-канале.
Читайте также:
МО: над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО Vampire
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
Боррель: весна и лето станут решающими для конфликта на Украине
Мария Федоровцева