При операции «Нелегал» в Подмосковье выдворили 4,3 тыс. мигрантов

01 ноября 2025, 17:23

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В ходе операции «Нелегал‑2025» на территории Московской области суды вынесли свыше 4,3 тыс. решений о выдворении иностранных граждан. Об этом сообщили в Telegram‑канале главного управления МВД по региону.