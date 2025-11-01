При операции «Нелегал» в Подмосковье выдворили 4,3 тыс. мигрантов
В ходе операции «Нелегал‑2025» на территории Московской области суды вынесли свыше 4,3 тыс. решений о выдворении иностранных граждан. Об этом сообщили в Telegram‑канале главного управления МВД по региону.
Операция проводилась в два этапа: первый — с 16 по 25 июня, второй — с 13 по 22 октября. Правоохранители составили более 10 тыс. административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, свыше 2,1 тыс. — за незаконную трудовую деятельность, а также больше 1,6 тыс. протоколов в отношении работодателей, привлекших нелегальных мигрантов.
В общей сложности зафиксировали 15 705 административных правонарушений, уточнила начальник управления информации и общественных связей МВД по области Татьяна Петрова.
Следователи возбудили 748 уголовных дел, связанных с нарушениями миграционного законодательства, из них 430 по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
Кроме того, зарегистрировали уголовные производства, связанные с незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями, совершёнными иностранными гражданами, сообщает «Газета.Ru».
Читайте также: