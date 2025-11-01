В Нижегородской области четыре женщины пойдут под суд за убийство знакомой
Следственное управление по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела против четырёх местных жительниц, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью и насильственных действиях сексуального характера в отношении знакомой. Об этом сообщает региональный СК.
По информации следствия, в апреле 2025 года в посёлке Ветлужский на улице Первомайской между обвиняемыми и их знакомой произошёл конфликт. В ходе ссоры женщины жестоко избили потерпевшую и совершили в отношении неё иные действия сексуального характера. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Возбуждены уголовные дела по пунктам «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц с особой жестокостью») и пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц»).
Фигуранткам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас дело направлено для рассмотрения по существу.
