В Нижегородской области четыре женщины пойдут под суд за убийство знакомой

01 ноября 2025, 16:48

Фото: iStock/Zolnierek

Следственное управление по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела против четырёх местных жительниц, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью и насильственных действиях сексуального характера в отношении знакомой. Об этом сообщает региональный СК.