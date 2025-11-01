Достижения.рф

Неизвестные вынудили школьников поджечь отдел полиции в Петербурге

СК: в Петербурге два подростка пытались поджечь отделение полиции и автомобиль
Фото: istockphoto/triocean

В Петербурге возбудили два уголовных дела после попыток поджога полицейских объектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Питерский следком».



По версии следствия, вечером 30 октября 13‑летний подросток пришёл к отделению полиции на улице Кораблестроителей, разбил окно и попытался устроить поджог, но огня не возникло и преступление не довели до конца.

На следующий день, 31 октября, в Красногвардейском районе задержали 12‑летнего мальчика, который пытался поджечь служебные автомобили у другого отделения.

Дела возбудили по статьям об вовлечении несовершеннолетнего в преступление и о покушении на теракт. По предварительным данным, оба подростка действовали под влиянием неизвестных, которые через мессенджеры угрожали им и вынуждали к противоправным действиям.

Никита Кротов

