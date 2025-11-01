Неизвестные вынудили школьников поджечь отдел полиции в Петербурге

01 ноября 2025, 16:59

СК: в Петербурге два подростка пытались поджечь отделение полиции и автомобиль

Фото: istockphoto/triocean

В Петербурге возбудили два уголовных дела после попыток поджога полицейских объектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Питерский следком».