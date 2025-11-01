Неизвестные вынудили школьников поджечь отдел полиции в Петербурге
В Петербурге возбудили два уголовных дела после попыток поджога полицейских объектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Питерский следком».
По версии следствия, вечером 30 октября 13‑летний подросток пришёл к отделению полиции на улице Кораблестроителей, разбил окно и попытался устроить поджог, но огня не возникло и преступление не довели до конца.
На следующий день, 31 октября, в Красногвардейском районе задержали 12‑летнего мальчика, который пытался поджечь служебные автомобили у другого отделения.
Дела возбудили по статьям об вовлечении несовершеннолетнего в преступление и о покушении на теракт. По предварительным данным, оба подростка действовали под влиянием неизвестных, которые через мессенджеры угрожали им и вынуждали к противоправным действиям.
