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При пожаре в Валенсии погибли четыре человека

Levante: при пожаре в Валенсии погибли четыре человека и 20 пропали без вести
23 февраля 2024, 02:51
Фото: iStock/Distortion_Media

Фото: iStock/Distortion_Media

Четыре человека погибли, а 20 человек пропали без вести в результате пожара в многоэтажном здании в городе Валенсия, Испания, как сообщает издание Levante со ссылкой на экстренные службы.
Пожар начался на четвертом этаже 14-этажного здания в районе Кампанар, однако быстро распространился, охватив всю конструкцию.

«Мы подтверждаем худшую гипотезу, что четыре человека погибли», — сказал Хорхе Суарес, заместитель главы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.


Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны с помощью беспилотных летательных аппаратов. В данный момент доступ в здание ограничен из-за его серьезного повреждения, спасатели не исключают возможности обрушения.

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#пожар
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Появились подробности уничтожения первой машины ВСУ на шасси танка M1 Abrams
Forbes: инженерная машина M1150 Assault Breacher была уничтожена под Авдеевкой
23 февраля 2024, 02:59

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Инженерная машина M1150 Assault Breacher Вооруженных сил Украины была уничтожена под Авдеевкой на прошлой неделе. Об этом 23 февраля сообщил журналист Forbes Дэвида Экса.
Согласно его данным, данная машина, построенная на базе танка M1 Abrams, принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая считается одной из наиболее боеспособных в украинской армии.

Вероятнее всего, машина попала на минное поле и была уничтожена российской артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.

По словам Экса, за последние два года украинские воинские подразделения потеряли более сотни инженерных машин западного производства. Потеря M1150 Assault Breacher особенно болезненна, отмечает эксперт.

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#эксперт
#всу
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Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим», заявил Пашинян
Пашинян: на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном немыслим
23 февраля 2024, 01:47

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что в настоящее время мир между Арменией и Азербайджаном не представляется возможным.
В 2022 году при участии посредников из России, США и Евросоюза начались переговоры о заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку. Недавно стороны работали над окончательным проектом этого соглашения.

«Пока Азербайджан рассматривает Армению как "западный Азербайджан" и учитывая последние враждебные действия, мир в настоящее время невозможен», — сказал Пашинян.
Армянские премьер отметил, что новая атака на Армению со стороны Азербайджана весьма вероятна.

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#переговоры
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В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката
В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката и исполнителя
23 февраля 2024, 01:42

Фото: istock / fotoember

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых организатора и исполнителя покушения на адвоката в Петербурге, сообщили в региональном главке МВД РФ.
По словам представителя полиции, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обстоятельства преступления, и задержаны подозреваемые. По данным оперативников, 41-летний гражданин иностранного государства стал жертвой нападения случайно.

Полиция уточняет, что у 58-летнего адвоката возник конфликт с 51-летним бизнесменом, который ранее имел дело с бандитизмом и предложил ему денежное вознаграждение за устранение своего оппонента. В процессе выполнения заказа исполнитель ошибочно принял адвоката за его водителя.

Предполагаемые заказчик и исполнитель преступления были задержаны оперативниками уголовного розыска и переданы в следственные органы для дальнейшего расследования. К сожалению, водитель, оказавшийся жертвой случайного нападения, скончался от полученных ран.

Напомним, что утром во вторник неизвестный напал на водителя, доставлявшего детей в школу на Выборгском шоссе. Погибший водитель, гражданин Узбекистана, работал в семье адвоката и был расстрелян практически в упор. Расследование этого инцидента также продолжается.

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Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу
23 февраля 2024, 00:58

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о грядущем внедрении технологий искусственного интеллекта в оборонную сферу. Об этом он сообщил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества, которое опубликовали на сайте Кремля.
«Предстоит серийный выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в оборонной сфере. Предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно увеличили поставки в войска наиболее востребованных видов вооружения», — отметил Путин в своем поздравлении.
Президент также подчеркнул, что предприятия оборонного комплекса за последние годы увеличили производство высокоточного оружия, включая беспилотные летательные аппараты, танки, бронетехнику, артиллерию и системы противовоздушной обороны.

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Путин назвал важнейшую ценность России
Путин: преданность Отчизне и долг беречь ее – важнейшая российская ценность
23 февраля 2024, 00:49

Фото: iStock/Kacharava

Президент России Владимир Путин назвал верность Отечеству главной ценностью России. Об этом глава государства заявил в видеообращении, посвященному Дню защитника Отечества.

«Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», – сказал российский лидер. Путин также отметил, что защитники Родины окружены любовью народа.

Выступая с обращением, президент указал, что бойцы специальной военной операции (СВО) – настоящие герои России, сражающиеся за правду и справедливость, проявляющие мужество и отвагу.

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#поздравление
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Минздрав Украины раскрыл данные о падении рождаемости
Минздрав Украины: рождаемость в стране ежегодно сокращается на семь процентов
23 февраля 2024, 00:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что показатели рождаемости в стране ежегодно сокращаются примерно на 7% с 2013 года, передает агентство «Укринформ» со ссылкой на данные ведомства.
В 2023 году каждый месяц в среднем появлялось около 16,1 тысячи новорожденных, что существенно меньше, чем в предыдущие годы, когда количество младенцев составляло от 21 до 23 тысяч в месяц.

В Нацслужбе здоровья страны также уточнили, что в электронной системе здравоохранения за 2023 год было зарегистрировано 176 981 родов и внесены данные о 178 128 детях. Эти цифры оказались ниже, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 190 393 родов и данные о 192 691 новорожденном.

В январе газета Times, ссылаясь на экспертов, информировала о том, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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Путин: бойцы СВО – подлинные герои России
Путин назвал бойцов СВО истинными героями России
23 февраля 2024, 00:34

Фото: Официальный сайт Кремля

Бойцы специальной военной операции (СВО) считаются настоящими героями России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении, приуроченному ко Дню защитника Отечества.
Российский лидер отметил, что участники специальной военной операции ведут борьбу за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

«Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством и ценим ваши достижения», – сказал президент.

Путин отметил, что 23 февраля – один из самых почитаемых в России праздников. По словам главы государства, День защитника Отечества «широко отмечается по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе». Глава государства добавил, что россияне гордятся национальными армией и флотом, чья боеготовность является залогом безопасности страны.

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#поздравление
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В МВФ удивились экономическому росту России в условиях санкций
МВФ: Россия удивила силой экономического роста в условиях санкций
23 февраля 2024, 00:15

Фото: iStock/Lazy_Bear

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак отметила, что даже при наличии санкций российская экономика продолжает демонстрировать рост, что вызывает удивление. Ее слова 22 февраля передает ТАСС.
По ее словам, в настоящее время в России наблюдается развитие военной экономики.

«Большие военные расходы способствуют расширению производства», — подчеркнула Козак.
Она также отметила увеличение темпов потребления в стране.

В феврале первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что российская экономика «находится на отчетливой траектории положительного роста». По ее мнению, Москва справляется с вызовами лучше, чем ожидалось в МВФ.

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День защитника Отечества: ОМОНовцы Подмосковья рассказали об опасных задачах и участии в СВО
23 февраля 2024, 00:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сотрудники ОМОНа «Пересвет» работают в зоне СВО и Северо-Кавказском регионе. О том, с какими сложностями сталкиваются бойцы, и чем должен обладать кандидат, чтобы попасть на службу, рассказал командир отряда ОМОН «Пересвет» полковник полиции Илья Архипов в беседе с «Радио 1».
Сотрудники ОМОНа, как правило, задействуются для охраны порядка, пресечения массовых беспорядков, освобождения заложников, задержания преступников и т.д. Отряд отличается своей мобильностью и готовностью к работе в экстренных ситуациях. Кроме того, сотрудники спецотрядов принимают участие в спецоперации.

ОМОН Росгвардии в зоне СВО


Сотрудники подразделения ОМОН «Пересвет» неоднократно были представлены к наградам за выполнение задач в зоне СВО и Северо-Кавказском регионе. Об этом сообщил руководитель отряда Илья Архипов.

«Большое количество сотрудников было награждено и сейчас мы продолжаем ездить в командировки, в Северо-Кавказский регион, много сотрудников было награждено медалями за отвагу и медалями ордена за заслуги перед отечеством первой и второй степени. Сейчас продолжаются командировки и в Северо-Кавказский регион, в зону СВО. В зоне проведения спецоперации люди также были представлены к государственным ведомственным наградам», - рассказал Архипов.
Для сотрудников Росгвардии, принимающих участие в СВО, учреждена специальная награда: медаль «Участнику специальной военной операции». Она вручается не только военнослужащим ведомства, но и тем, кто оказывает им содействие.

Самые сложные задачи для Росгвардии на сегодняшний день ставятся в зоне спецоперации, однако и «на гражданке» сотрудникам не удается расслабиться, подчеркнул Архипов.

«Если говорить о службе вне зоне СВО, то проходят различные специальные мероприятия, сложно сказать, какая из задач самая сложная. Мы ко всему относимся по-боевому и нельзя расслабляться. На первый взгляд может показаться, что задача не сложная, но она может перерасти в серьезное боестолкновение, поэтому мы готовимся всегда по полной». Также массовые мероприятия: постоянные участия в охране общественного порядка и безопасности. Все задачи серьезные и какая из них сложнее сложно сказать», - подчеркнул глава отряда ОМОН.

Как отбирают на службу в ОМОН


Требования к кандидатам в ОМОН были строгими еще со времен Советского Союза. Тогда на службу преимущественно брали бывших морских пехотинцев, пограничников, десантников, ветеранов боевых действий. Сейчас также часто отдается предпочтение тем, кто уже проходил военную службу.

«Кандидат должен обладать определенными морально-психологическими чертами, чтобы проходить службу в ОМОНе. Идеальным кандидатом будет тот человек, который обладает навыками различных видов единоборств, прослуживший в других подразделениях, который понимает, что это такое. Это может быть кандидат из вневедомственной охраны и из патрульно-постовой службы», - пояснил Архипов.
Случайных людей в ОМОНе нет, подчеркнул Архипов.

«Если бывают исключения, то такие сотрудники в первые же годы службы отсеиваются», - добавил глава отряда.

Какую подготовку проходят ОМОНовцы

Первые отряды ОМОНа начали формироваться во времена перестройки. Обычные подразделения милиции не могли справиться с участившимися несанкционированными митингами, уличной преступностью, бандитизмом. Тогда стали усиленно создаваться подразделения спецназа. Бойцов готовили для участия в военных действиях и противостоянию терроризму.

На сегодняшний день помимо общих тренировок, бойцы занимаются коллективными видами спорта и демонстрируют навыки в совместных учениях.

«Ежедневные тренировки общие, физическая подготовка, кросс, спаринги, общие занятия игровым видом спорта, что сплочает коллектив, также ежедневные занятие по огневой подготовке, как из различных видов вооружения, как из коллективного, так и из табельного оружия, тактическая подготовка и совмещение учений и тактико-огневых занятий», - рассказал глава отряда.

Он подчеркнул, что именно на подобных занятиях, бойцы показывают свои навыки не только в точной стрельбе, но и в работе в составе подразделения.

В ОМОНе нет романтики – это работа


Военная форма, черные береты, спецоперации - в этих словах уже содержится немного секретности и изрядная порция романтизируемого героизма. Однако за эффектными погонями и задержаниями кроется большой риск для жизни. Будущие бойцы приходят на службу с одной целью, и она не имеет с романтикой ничего общего.

«Лучше сказать не романтика, а все сюда приходят с одной идеей – служба в спецназе, в спецподразделении. Семьи относятся к этому с пониманием, с поддержкой. Семьи – это наш тыл, они ждут, переживают», - сообщил Архипов.

Он также добавил, что за многие годы супруги бойцов уже привыкли к такой сложной и опасной работе мужей.

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