При пожаре в Валенсии погибли четыре человека

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Четыре человека погибли, а 20 человек пропали без вести в результате пожара в многоэтажном здании в городе Валенсия, Испания, как сообщает издание Levante со ссылкой на экстренные службы.
Пожар начался на четвертом этаже 14-этажного здания в районе Кампанар, однако быстро распространился, охватив всю конструкцию.
«Мы подтверждаем худшую гипотезу, что четыре человека погибли», — сказал Хорхе Суарес, заместитель главы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.
Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны с помощью беспилотных летательных аппаратов. В данный момент доступ в здание ограничен из-за его серьезного повреждения, спасатели не исключают возможности обрушения.
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«Мы подтверждаем худшую гипотезу, что четыре человека погибли», — сказал Хорхе Суарес, заместитель главы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.
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Артем Кузьмин