В Курской области после атаки украинского дрона начался пожар на нефтебазе

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Нефтебаза загорелась в Курском районе в результате атаки украинского беспилотного летательного аппаратпа. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. <...> Прошу сохранять спокойствие», — сообщил Старовойт.
При этом Telegram-канал «База» уточняет, что горит резервуар объемом 100 тонн. По данным властей Курской области, сейчас на месте происшествия работают пожарные и «все спецслужбы».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В ночь на 14 февраля над Россией перехвачено девять украинских беспилотников
Старовойт: Власти Курской области объявили ракетную опасность
В небе над Брянской областью были перехвачены три украинских дрона
Артем Путинцев