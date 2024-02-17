В Ижевске произошел крупный пожар

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В Ижевске горит здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На месте происшествия задействованы более 100 специалистов и 33 единицы техники», — заявили в ведомстве.Изначально сообщалось о площади пожара в 2,8 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет. В работе на месте ЧП участвуют 59 специалистов и 21 единица техники.
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