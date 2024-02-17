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В Ижевске произошел крупный пожар

МЧС РФ: в Ижевске горит здание на площади 3,5 тыс. кв. метров
17 февраля 2024, 03:52
Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

В Ижевске горит здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте происшествия задействованы более 100 специалистов и 33 единицы техники», — заявили в ведомстве.
Изначально сообщалось о площади пожара в 2,8 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет. В работе на месте ЧП участвуют 59 специалистов и 21 единица техники.

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На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека
На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками три человека погибли и трое пострадали
17 февраля 2024, 00:35

Фото: istockphoto.com/Bilanol

Три человека погибли, а еще трое получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском районе Ставропольского края. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
По информации ведомства, авария произошла в пятницу около 21:00 мск на 48-м километре автодороги Георгиевск — Новопавловск.

«По пока неустановленным причинам произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-21124 и „Лада Гранта“, двигавшихся навстречу друг другу. Три пассажира „двенадцатой“, жители КБР, погибли от полученных травм на месте происшествия. Оба водителя и пассажир „Гранты“ были госпитализированы с серьезными травмами», — сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что за рулем ВАЗ-21124 находился 26-летний житель КБР, который три дня назад был привлечен к административной ответственности за управление в состоянии опьянения. Автомобилем «Лада Гранта» управлял 34-летний житель Кировского района, не являющийся злостным нарушителем ПДД.

«В настоящее время проводится проверка по факту аварии, определяется степень ответственности участников, назначены экспертизы», — заключили в ведомстве.

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Неизвестный открыл стрельбу на улице Дегунинская в Москве, один человек ранен
16 февраля 2024, 22:01

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Москве неизвестный открыл стрельбу, один человек ранен, об этом сообщает «ТАСС».
По информации СМИ, стрельба произошла на улице Дегунинская.

Предположительно, нападавший произвёл выстрел из травматического оружия, а затем скрылся на автомобиле Toyota.

Пострадавший госпитализирован в больницу.

Иных подробностей случившегося пока не сообщается.

Напомним, сегодня Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева. 14 февраля он и ещё несколько человек устроили перестрелку в центре столицы. Известно, что конфликт произошёл при оформлении ДТП. Очаева обвиняют по статье о хулиганстве с применением оружия.

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#москва
#стрельба
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В Новгородской области организаторам нарколаборатории дали до 24 лет колонии
16 февраля 2024, 20:11

Фото: iStock/akiyoko

В Новгородской области вынесли приговор организаторам лаборатории по производству мефедрона, об этом сообщили об этом сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда.
Как удалось установить следствию, Евгений Феденко организовал в деревне Ольгино Окуловского района нарколабораторию по производству мефедрона. Наркотик изготавливали, а затем сбыла на всей территории Новгородской области.

Сотрудники ФСБ изъяли из лаборатории более 250 килограммов наркотических веществ.

В октябре 2023 года одного из участников преступной группировки осудили на 9 лет лишения свободы, Феденко же дали 24 года и штраф в размере 4 миллионов рублей.

Ещё троих фигурантов заключили в колонию на 14, 15 и 22 года.

Одного из задержанных оправдали, поскольку он только перевозил грузы, не зная об их содержимом.

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#суд
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Пациентка московской клиники умерла после подтяжки лица
16 февраля 2024, 19:24

Фото: iStock/kieferpix

Пациентка столичной клиник пластической хирургии умерла после операции по подтяжке лица, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, женщина легла в «Фрау клиник» в Пуговишниковом переулке. 15 февраля ей сделали пластическую операцию по подтяжке лица.

Операция прошла успешно, пациентку оставили в клинике на пару дней, чтобы понаблюдать за её состоянием.

Вечером 16 февраля женщина внезапно умерла. Сотрудники «Фрау клиник» вызвали скорую помощь, однако, врачи только смогли констатировать смерть 64-летней пациентки.

Точные причины смерти москвички пока не установлены. Предположительно, у пенсионерки оторвался тромб.

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#клиника
#смерть
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Суд арестовал бойца ММА Очаева за перестрелку после ДТП в центре Москвы
16 февраля 2024, 19:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева, который устроил перестрелку в центре столицы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, 14 февраля у гостиницы «Золотое кольцо» в центре Москвы произошла перестрелка.

Позже стало известно, что вооружённый конфликт завязался между четырьмя мужчинами при оформлении ДТП. Предварительно, начал перестрелку именно Очаев. Также сообщалось, что ещё трое участников конфликта были задержаны.

«Очаеву избрана мера пресечения до 14 апреля», — сообщили в Хамовническом суде столицы.

Бойцу предъявили обвинения по уголовной статье о хулиганстве с применением оружия.

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#москва
#суд
#стрельба
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IT-специалист Егоров: Более 2 млн руб мошенники украли у россиян на 14 февраля
16 февраля 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/napong rattanaraktiya

Ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании по кибербезопасности Евгений Егоров заявил, что у россиян в период с 12 по 14 февраля ко Дню всех влюблённых мошенники украли 2,3 млн рублей.
Он отметил, что злоумышленники пользовались схемой «фейковых свиданий», когда под видом привлекательной девушки знакомятся в соцсетях или на сервисах знакомств, а перед «встречей» скидывают фейковый сайт, где просят что-либо оплатить.

«Праздники 14 февраля, 23 февраля и 8 Марта — это повод для киберпреступников заработать на человеческих слабостях. Чтобы не стать жертвой в интернете, нельзя оплачивать покупки на незнакомых сайтах, переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные, нужно приобретать билеты самостоятельно и только на проверенных ресурсах», — рассказал в беседе с Газета.ру Егоров.

Также эксперт рекомендовал тщательно доменные имена ресурсов.

Ранее заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников.

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#эксперт
#покупки
#мошенники
#праздники
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Пьяный полковник Росгвардии стал виновником массового ДТП в Пятигорске
Полковник Росгвардии стал виновником массового ДТП в Пятигорске
16 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/eugenesergeev

В Пятигорске полковник Росгвардии Степанов, находящийся в алкогольном опьянении, спровоцировал массовое ДТП, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, начальник одного из отделов войск нацгвардии по Северо-Кавказскому округу Степанов ехал домой со службы на свое м автомобиле. На улице Ермолова он не смог справиться с управлением авто и на большой скорости въехал во внедорожник, который от удара вылетел на полосу встречного движения и врезался в легковую машину.

В ДТП пострадало несколько человек. Виновника аварии направили на освидетельствование, где в крови у него обнаружили 0,67 промилле алкоголя, что указывает на легкое опьянение Степанова.

Ранее также сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадали три человека.

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#дтп
#аварии
#авто
#человек
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На улице в Новосибирске нашли младенца, завёрнутого в полиэтиленовый пакет
16 февраля 2024, 17:26

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Новосибирске нашли младенца, выброшенного на улицу в полиэтиленовом пакете, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Шокирующая находка была сделана 16 февраля во дворе одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города. Новорождённого ребёнка обнаружили выброшенным на мороз в полиэтиленовом пакете.

Отмечается, что ребёнка доставили в больницу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в ведомстве.
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#новорождённые
#следственный комитет
#убийство
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В результате украинского обстрела студент БелГУ скончался в больнице
16 февраля 2024, 17:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) скончался в больнице после обстрела со стороны ВСУ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу учебного учреждения.
«В результате полученных травм после вчерашнего обстрела в больнице скончался Дмитрий Проценко, он обучался на заочном отделении института на направлении «Теология», — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что погибший пытался добежать до укрытия, однако, не успел этого сделать и поучил ранения в голову. Студент скончался в реанимации.

Напомним, днём 15 февраля Вооружённые силы Украины обстреляли Белгород при помощи реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». Над городом было сбито 14 ракет.

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