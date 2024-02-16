Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме

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Спасатели смогли потушить пожар на площади примерно 30 квадратных метров в девятиэтажном жилом доме во Владивостоке.
По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате спасены 11 человек, включая шесть детей. Они были эвакуированы из дома, в котором произошло возгорание.
Предварительно сообщалось, что возгорание было зафиксировано в 9:56 по местному времени (2:56 по московскому времени) в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Кирова.
Два человека были спасены из задымленных квартир, а еще 18 человек были эвакуированы через лестничные марши. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя вырывалось из окна квартиры на восьмом этаже.
Пожар был потушен на площади примерно 12 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины пожара, а специалисты МЧС России проводят проверку на месте происшествия.
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Предварительно сообщалось, что возгорание было зафиксировано в 9:56 по местному времени (2:56 по московскому времени) в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Кирова.
Пожар был потушен на площади примерно 12 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины пожара, а специалисты МЧС России проводят проверку на месте происшествия.
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Артем Кузьмин