При стрельбе в церкви в Техасе был ранен ребенок

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Ребенок получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в евангелистской церкви в Техасе, передает Fox News. По информации телеканала, нападавший был уничтожен.
Согласно предыдущим данным, инцидент произошел в церкви в городе Лейквуд, Техас. После появления этой информации на место происшествия прибыли правоохранительные органы.
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