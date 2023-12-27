Полиция Чехии: Пражский стрелок признался в убийстве ребёнка и его отца

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Давид Козак, который ранее устроил стрельбу в Карловом университете в Праге, признался в совершении других убийств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции Яна Данека.
В результате стрельбы на философском факультете Карлового университета погибли 14 человек, ещё 25 получили ранения.
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