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Полиция Чехии: Пражский стрелок признался в убийстве ребёнка и его отца

27 декабря 2023, 23:33
Фото: iStock/rostislavkral

Фото: iStock/rostislavkral

Давид Козак, который ранее устроил стрельбу в Карловом университете в Праге, признался в совершении других убийств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции Яна Данека.

В публикации говорится, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме стрелка письмо, где Козак рассказывает о совершении им нападения в Клановицком парке на отца с ребёнком. Пресс-секретарь отметил, что полиция не будет обнародовать текст письма, пока не завершится расследование.

В результате стрельбы на философском факультете Карлового университета погибли 14 человек, ещё 25 получили ранения.

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В Кирове мать утопила новорождённых детей в раковине
27 декабря 2023, 22:08

Фото: iStock/Andy Tychon

В Кирове женщина утопила в раковине двоих новорождённых детей, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, трагедия случилась 26 декабря.

Как сообщил источник издания, женщина воспитывает ещё четверых детей. В тот злополучный день она позвонила знакомому и попросила его прийти и помочь с ребятами. В какой-то момент мужчина услышал истошные крики матери из ванной комнаты, а затем шум воды. Когда он открыл дверь, то увидел двух новорождённых детей, которых женщина утопила в раковине.

Выяснилось, что она скрывала беременность от всей семьи, а когда родила, то решила сразу же избавиться от новорождённых мальчика и девочки.

Женщину госпитализировали и поместили под аппарат ИВЛ, объяснить причину своего поступка она не может. В ситуации разбираются следователи.

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#следователи
#беременность
#новорождённые
#убийство
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В США подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество
27 декабря 2023, 21:37

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Подросток из США застрелил сестру из-за спора о рождественских подарках, об этом сообщил шериф Пайнеллас Боб Гуалтиери на пресс-конференции.
Как рассказал Гуалтиери, трагедия произошла в американском штате Флорида.

В канун Рождества дети поссорились из-за количества подарков, обнаруженных под ёлкой. Один из братьев выхватил пистолет и стал угрожать второму выстрелом в голову. Затем он выбежал на улицу и выстрелил в сестру, которая гуляла по двору с коляской. Вслед за ним из дома выбежал другой брат, который застрелил убийцу сестры.

Гуалтиери заявил, что после случившегося полиция задержала двоих темнокожих подростков 14 и 15 лет.

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#убийство
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«Ползла на коленях»: В Екатеринбурге спасли обмороженную женщину с ребёнком
В Екатеринбурге спасли обмороженную женщину с ребёнком
27 декабря 2023, 21:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге спасли замёрзшую женщину с ребёнком на руках, об этом пишет E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошёл 27 декабря около пяти часов утра на Опалихинской улице.

Мужчина вышел из подъезда и увидел у крыльца замёрзшую женщину без верхней одежды с ребёнком на руках. Пострадавшая едва двигалась и ползла на коленях.

Екатеринбуржец впустил женщину в подъезд, вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика в детскую больницу №9. Женщину также отвезли в больницу, отмечается, что до автомобиля скорой помощи её придётся нести на носилках.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

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#полиция
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В США мужчина напал на подростков с криками о том, что желает смерти белым
27 декабря 2023, 19:43

Фото: istockphoto/dimid_86

В США мужчина с ножом совершил нападение на двух девочек-туристок на почве расовой ненависти.
Канал ABC 7 New York сообщает, что две сестры 14 и 16 лет приехали с семьей из Южной Америки отпраздновать Рождество в Нью-Йорке.

Утром 25 декабря туристы отдыхали в кафе на Центральном вокзале города. Там на них напал разъяренный мужчина.

Известно, что сначала он разозлился на персонал заведения. Якобы ему не разрешили сесть рядом с туристками. Затем достал нож и нанёс несколько ударов девочкам. Он кричал: «Я хочу, чтоб все белые люди были мертвы».

У одной из пострадавших ранение бедра, у второй коллапс легкого после удара ножом в спину. Девочек госпитализировали. В данный момент их жизни ничто не угрожает.

Полиция задержала нападавшего. Задержанным оказался 36-летний Стивен Хатчерсон. Его 17 раз арестовывали. На этот раз мужчине предъявлено обвинение в нападении и покушении на жизнь человека на почве расовой ненависти.

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Депутат Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии

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#сша
#подростки
#нападение
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Депутат Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии
27 декабря 2023, 19:25

Фото: iStock/???? ??????

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн опубликовал видео, на котором прокурор Кагальницкого района Ростовской области Сагит Ахметов избивает офицера Росгвардии. Кадры Хинштейн опубликовал в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Хинштейн рассказал, что вечером 22 декабря в одном из ростовских кафе. Прокурор стал приставать к гостям, в числе которых был и офицер Росгвардии. Между ними возник спор, который перерос в драку.
«Возникла словесная перепалка, в ходе которой Ахметов отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга. Офицера пришлось госпитализировать. Освидетельствование показало, что в момент драки росгвардеец был трезв», — сообщил Хинштейн.

Накануне Ахметова уволили с его места работы, а сегодня должен будет решиться вопрос о его задержании, подчеркнул Хинштейн.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#росгвардия
#депутат
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В Москве задержали пьяного водителя Mercedes с бутылкой коньяка в руке
27 декабря 2023, 19:12

Фото: iStock/snowflock

На юго-западе Москвы задержали пьяного водителя, иномарки, который ехал с бутылкой коньяка в руке, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, гонщик был замечен на Нагорной улице. На просьбы полицейских остановиться он реагировать не стал.

Пьяный 36-летний водитель Mercedes попытался скрыться, однако, уйти от погони ему не удалось. Лихача догнали и увидели в его руках пустую на треть бутылку коньяка.

Медицинская экспертиза подтвердила, что водитель иномарки был пьян. Иных подробностей происшествия не приводится.

Напомним, вчера на подмосковной дороге М-2 «Крым» водитель выхватил пистолет и открыл стрельбу по оппоненту.

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#mercedes
#водитель
#происшествия
#алкоголь
#полиция
#москва
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В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и чуть не потеряла ребёнка
27 декабря 2023, 18:18

Фото: istockphoto/Anna_Om

В Кемеровской области беременная поскользнулась на наледи.
Прокуратура региона сообщает, что ЧП случилось рядом с жилым домом на Советской улице в городе Мыски. Женщина поскользнулась и получила серьезные травмы. Будущую мать госпитализировали. Медики поставили диагноз «угроза прерывания беременности».

На инцидент обратили внимание в прокуратуре и выявили нарушения в деятельности управляющей компании.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования участок придомовой территории очищен от наледи, посыпан песком, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – сказано в публикации от прокуратуры.
Прокуратура подготовила иск, позволяющий беременной женщине претендовать на компенсацию морального вреда.

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#беременные женщины
#новости
#зима
#снег
#ледяной дождь
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Тело писателя-фантаста Жилича обнаружили в гостинице в центре Москвы
27 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В отеле «Рэдиссон Славянская» в центре Москвы обнаружено тело писателя-фантаста Андрея Жилича.
Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Погибший писатель лежал в ванной комнате.

Жилич является автором книг в жанре социальной и научной фантастики: «Пауза» и «Последняя пауза».

Ранее сообщалось, что мёртвым найден актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн. Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.

Mash сообщает, что, по данным местных СМИ, дома у Ли Сан Юн была предсмертная записка. Её содержание пока не раскрыли. Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сана. Он подозревался в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.

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#москва
#писатель
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Пьяные россияне хотели захватить пассажирский самолет, летевший в Ульяновск
27 декабря 2023, 17:55

Фото: iStock/Sitikka

Двое россиян, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, хотели захватить самолет.
План мужчин не удался и нарушители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент случился в воскресенье на борту рейса в Ульяновск. О дебоширах правоохранителям сообщил экипаж самолёта.

Самолета успешно посадили. По прибытии в аэропорт дебоширов задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Екатеринбург из Дубая, из-за метели сменил курс и сел в Баку. Из-за этого рейс из российского города в ОАЭ задержался более чем на сутки, пишет E1.ru.

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#самолет
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#происшествие
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