Озвучена новая причина смерти пресс-секретаря SHAMANа

Антон Коробков-Землянский (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
В сети появилась новая версия смерти пресс-секретаря SHAMANА Антона Коробкова-Землянского.
Согласно предварительной версии, смерть пресс-секретаря артиста SHAMANа могла быть вызвана отравлением неустановленным веществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
В день трагедии предполагаемой причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Также Telegram-канал SHOT сообщал, что Коробков-Землянский умер из-за инфаркта миокарда.
Напомним, что 9 ноября Антон Коробков-Землянский находился дома с женой, когда внезапно с ним случился приступ удушья. Супругой без промедления была вызвана карета скорой медицинской помощи, но, к сожалению, спасти его не удалось. Журналисту было 40 лет.
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В день трагедии предполагаемой причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Также Telegram-канал SHOT сообщал, что Коробков-Землянский умер из-за инфаркта миокарда.
«Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы», — заявляет источник РИА Новости.Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали новую версию о причине смерти Коробкова-Землянского.
Напомним, что 9 ноября Антон Коробков-Землянский находился дома с женой, когда внезапно с ним случился приступ удушья. Супругой без промедления была вызвана карета скорой медицинской помощи, но, к сожалению, спасти его не удалось. Журналисту было 40 лет.
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Елена Генералова