SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, поделился своими воспоминаниями о встрече и творческом сотрудничестве с американским коллегой Шоном Комбсом, известным как P. Diddy. В своём 18-минутном видеообращении в социальных сетях Тимати подробно рассказал о своём общении с музыкантом, который сейчас находится под арестом в США. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, торговле людьми, педофилии, похищении, взяточничестве, поджоге и препятствовании правосудию. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как связаны российский рэпер и ​P. Diddy.