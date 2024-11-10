SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: riamediabank.ru/Павел Бедняков)
Согласно предварительной информации, представитель артиста мог умереть от острой сердечной недостаточности.
Напомним, 40-летний журналист Антон Коробков-Землянский скончался вечером в субботу, 9 ноября. Мужчина находился дома со своей супругой, когда вдруг он начал задыхаться. Женщина вызвала медиков, однако спасти его не удалось.
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