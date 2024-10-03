Иосиф Пригожин рассказал, куда могла пропасть дочь Успенской

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Певица Любовь Успенская в среду, 2 октября, заявила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной. По словам артистки, дочь могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР).
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сообщил, что соседи, с которыми у России на сегодняшний день конфликт, способны на любые коварства и подлости, однако стоит все тщательно тщательно проверить.
Он добавил, что также не стоит исключать семейные ссоры между Любовью Успенской и ее дочерью.
По словам Иосифа Пригожина, можно строить множество теорий, но не забывать про официальные поиски и утверждения специалистов.
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«Дочь Любы уже один раз пропадала и оказывалась в Америке. Здесь должны разбираться специалисты в области поиска граждан. Надо посмотреть, во-первых, где и когда она пересекала границу. Как только будет понятно, что она не вылетала за границу, можно искать где-то на нашей территории. Сначала нужно изучить вопрос, поискать ее везде. Может, она где-то в больнице», — сказал продюсер.
Он добавил, что также не стоит исключать семейные ссоры между Любовью Успенской и ее дочерью.
«У них же всегда были непростые отношения. Я очень сочувствую Любе, но она очень эмоциональный человек. Она может себе позволить резонировать некрасивыми словами. Возможно, она сэмоционировала в сторону дочки, что-то сказала, а та просто могла психануть и спрятаться от нее. Зная ее эмоциональность, можно предположить все, что угодно. Она может хабалисто обидеть человека, не разобравшись. Я всегда старался ее поддерживать, помогал в том, что дочь еще в первый раз вернулась домой, но Люба не подарок», — предположил бизнесмен.
По словам Иосифа Пригожина, можно строить множество теорий, но не забывать про официальные поиски и утверждения специалистов.
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Анастасия Бондарева