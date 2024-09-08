«Страшные мучения»: в семье Любови Успенской произошла новая трагедия, что известно

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В семье российской певицы Любови Успенской произошло несчастье. Дочь певицы Татьяна Плаксина была госпитализирована с травмами головы. О том, что произошло с наследницей королевы русского шансона расскажет редакция «Радио 1».
Дочь Любови Успенской госпитализирована
Татьяна Плаксина должна была выступить на сцене в ближайшее время и готовилась к концерту, однако угодила в больницу. Девушка упала в душе и сильно повредила голову.
«Таня должна была выступать на концерте. Она так сильно переживала из-за того, что не сможет выйти на сцену», — рассказала Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
По ее словам, Татьяна поскользнулась и упала, что привело к травме головы. После госпитализации потребовались швы и проведение МРТ.
Травма Плаксиной в Коста-Рике
Важно отметить, что это не первая серьезная травма, которую получила Плаксина. Ранее девушка сильно пострадала в Коста-Рике, когда упала с велосипеда. Тогда у нее оказалась сломана челюсть и были выбиты почти все зубы. Успенская вложила значительные средства в услуги пластических хирургов. Ее дочь проходила операции в странах Европы и в России.
«Мы пережили немало…Бог действительно помог нам, и мы смогли выйти из этой сложной ситуации… Мама оказала мне огромную поддержку, когда у меня было тяжелое состояние после травмы лица… Я ходила с искривленным лицом и без зубов», — рассказывала дочь знаменитости.
Одна из хирургических операций оказалась неудачной, и у девушки началось заражение крови. В результате Любовь Успенская приняла решение перевезти Татьяну в Швейцарию. Тогда, по словам артистки, ее дочь испытывала страшные мучения.
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«Ситуация была критической, могла развиться гангрена. Три нижних зуба сместились на несколько миллиметров вниз. Их пришлось удалять, и потребовалось хирургическое вмешательство для устранения проблемы с десной, так как начался абсцесс», — поделилась королева шансона.Читайте также:
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Анастасия Хохлова