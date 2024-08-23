Эвакуация, выплаты и дистанционка: стало известно, что творится в Курском приграничье

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В результате обострения ситуации в Курской области из девяти муниципальных образований было эвакуировано более 114 тысяч человек. В настоящее время в регионе функционирует 58 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 7 тысяч жителей. В общей сложности, из 152 тысяч человек в зоне отселения выехали 133 190, оставшись 19 376.
По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, обеспечены необходимые запасы продуктов и медикаментов. В регионе действуют 187 бригад скорой помощи, привлеченных из других областей, передает «АИФ». Для поддержки эвакуированных предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 и 15 тысяч рублей, а также рассматривается возможность автоматического назначения этих выплат без обращений граждан.
Также обсуждаются меры по восстановлению жилья. Смирнов предложил направлять денежные средства по жилищным сертификатам на ремонт или новое строительство жилья, сохраняя земельные участки в собственности. Владимир Путин поручил профильным министерствам рассмотреть этот вопрос.
Из-за сложной обстановки обучение школьников в Курской области будет организовано дистанционно. Первоначально предусмотрено, что дети, выехавшие из региона, смогут учиться в школах по месту нахождения без бюрократических проволочек. Между тем, в ночь с 21 на 22 августа была предпринята попытка атаки на Курскую АЭС, однако объект находится под контролем, и международное агентство по атомной энергии проинформировано о ситуации.
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Также обсуждаются меры по восстановлению жилья. Смирнов предложил направлять денежные средства по жилищным сертификатам на ремонт или новое строительство жилья, сохраняя земельные участки в собственности. Владимир Путин поручил профильным министерствам рассмотреть этот вопрос.
Из-за сложной обстановки обучение школьников в Курской области будет организовано дистанционно. Первоначально предусмотрено, что дети, выехавшие из региона, смогут учиться в школах по месту нахождения без бюрократических проволочек. Между тем, в ночь с 21 на 22 августа была предпринята попытка атаки на Курскую АЭС, однако объект находится под контролем, и международное агентство по атомной энергии проинформировано о ситуации.
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Елена Перлова