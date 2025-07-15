Приемная мать девочки из Антальи отказалась отдавать ее биологической матери

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Приемная мать девочки из турецкого аэропорта борется за право оставить ребенка в семье. SHOT сообщает, что женщина испытывает сильный стресс и принимает успокоительные.



Ей стало плохо после новости о том, что биологическая мать Николь, после освобождения из турецкой тюрьмы хочет забрать ребенка обратно. Близкие Макаровой же уверены, что семья заботится о девочке, и намерены бороться за нее.

Напомним, в Подмосковье защитят малышку, брошенную матерью в аэропорту Турции.

Виктория Иванченко

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