Аристократку-миллионершу и её любовника-насильника признали виновными в расправе над младенцем

15 июля 2025, 10:18

В Британии аристократка-миллионерша признана виновной в убийстве младенца

Фото: iStock/simpson33

В Британии аристократку-миллионершу и её 50-летнего любовника, которого сравнивают с маньяком Тедом Банди, признали виновными в расправе над младенцем. Об этом пишет издание Daily Mail.