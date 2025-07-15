Аристократку-миллионершу и её любовника-насильника признали виновными в расправе над младенцем
В Британии аристократку-миллионершу и её 50-летнего любовника, которого сравнивают с маньяком Тедом Банди, признали виновными в расправе над младенцем. Об этом пишет издание Daily Mail.
По версии следствия, в январе 2023 года 38-летняя Констанция Мартен и 50-летний Марк Гордон сбежали, чтобы их новорождённую дочь не забрали соцслужбы. Однако спустя сутки девочка насмерть замёрзла в палатке, где они укрывались. Тогда родители положили её тело в пакет и оставили в заброшенном сарае.
5 января 2023 года полицейскими была обнаружена плацента в автомобиле Мартен и Гордона, что указывает на недавние роды. Тогда пару объявили в розыск. Власти опасались за жизнь и здоровье новорождённого ребёнка, поэтому на поиски были брошены огромные ресурсы. Операция обошлась Скотлен-Ярду в 1,2 миллиона фунтов (126 миллионов рублей).
В результате суд присяжных признал Гордона и Мартен виновными в непредумышленном убийстве по неосторожности, также их осудили за жестокое обращение с детьми, сокрытие рождения ребёнка и воспрепятствование правосудию.
Отец Констанции Мартен в юности служил пажом при Елизавете II, а её бабушка была близкой подругой младшей сестры Карла III, принцессы Анны. Состояние Мартен в переводе на российские деньги оценивается в 252 миллиона рублей.
Марк Гордон в 14-летнем возрасте забрался в чужой дом и несколько часов пытал и насиловал женщину. За это преступление он провёл в тюрьме 20 лет. С Мартен мужчина познакомился в 2016 году, когда та училась на театральном факультете.
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