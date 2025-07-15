Срок предоставления квитанций за ЖКХ в России изменится с 1 марта 2026 года

15 июля 2025, 07:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

С 1 марта 2026 года в России будет изменен срок предоставления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, квитанции будут направляться гражданам не 1-го, а 5-го числа каждого месяца.





По словам Кошелева, данное изменение направлено на исключение задержек в получении квитанций и создание более четкого алгоритма в сфере предоставления услуг ЖКХ. Он подчеркнул, что новая норма станет шагом к формированию клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, учитывающей реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан.





«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», — сказал Кошелев.