Срок предоставления квитанций за ЖКХ в России изменится с 1 марта 2026 года
С 1 марта 2026 года в России будет изменен срок предоставления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, квитанции будут направляться гражданам не 1-го, а 5-го числа каждого месяца.
По словам Кошелева, данное изменение направлено на исключение задержек в получении квитанций и создание более четкого алгоритма в сфере предоставления услуг ЖКХ. Он подчеркнул, что новая норма станет шагом к формированию клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, учитывающей реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан.
«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», — сказал Кошелев.
Изменения в сроках предоставления квитанций призваны улучшить взаимодействие между поставщиками услуг и потребителями, что, в свою очередь, должно способствовать повышению качества обслуживания и удовлетворенности граждан.
Ранее стало известно, что в России планируется сократить массовое отключение мобильного интернета. Теперь данный процесс будет строго регулироваться законодательством.