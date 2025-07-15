Ученые заявили о прорыве в лечении рака

15 июля 2025, 07:23

Профессор Поуис: через полвека выживаемость после рака увеличится в четыре раза

Фото: iStock/Sergii Kolesnikov

Ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Поуис в интервью изданию Telegraph заявил, что через полвека выживаемость пациентов после лечения рака может увеличиться в четыре раза. Об этом пишет РИА Новости.