Ученые заявили о прорыве в лечении рака
Ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Поуис в интервью изданию Telegraph заявил, что через полвека выживаемость пациентов после лечения рака может увеличиться в четыре раза. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что рак легких станет «намного реже» благодаря новым вакцинам, которые уже продемонстрировали свою эффективность в клинических испытаниях. Также важным шагом вперед являются тесты, позволяющие определить генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что дает возможность разрабатывать индивидуализированные планы лечения для пациентов.
Профессор Поуис подчеркнул, что современные методы лечения рака развиваются так быстро, что диагноз больше не следует воспринимать как смертельный приговор. За последние годы достижения в области иммунотерапии, медикаментозного лечения и раннего выявления заболеваний значительно увеличили продолжительность жизни пациентов, сохраняя при этом ее качество.
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