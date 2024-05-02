Приезжий из Вологды украл из подмосковного магазина постельное бельё и бархатные шторы

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Котельниках 33-летнего уроженца Вологодской области за кражу нескольких товаров из сетевого гипермаркета, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«На место происшествия росгвардейский патруль явился после срабатывания тревожной кнопки, установленной в магазине в Котельниках. Охранник магазина объяснил прибывшим росгвардейцам, что неизвестный мужчина набрал большой пакет товаров и попытался покинуть магазин, не заплатив», — говорится в сообщении.Среди украденного росгвардейцы обнаружили бархатные шторы, вещи для интерьера, постельное бельё и бутылку спиртного. Недобросовестного покупателя задержали и препроводили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
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