В Подмосковье произошел конфликт с участием мигрантов

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В подмосковном Чехове на улице Промышленной произошел конфликт с участием трех мигрантов из Средней Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников в аэропорту Внуково, третьего — в Чехове. Ими оказались трое граждан одной из республик Средней Азии, возраст которых составляет от 20 лет до 31 года.
В результате конфликта двоих мужчин в возрасте 23 и 37 лет госпитализировали из-за ножевых ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.
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В результате конфликта двоих мужчин в возрасте 23 и 37 лет госпитализировали из-за ножевых ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.
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Екатерина Коршунова