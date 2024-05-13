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Приговор Бишимбаеву за убийство жены: почему «мало» дали и сможет ли он выйти по УДО

Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за истязание и убийство жены
13 мая 2024, 19:24
Фото: iStock/Maddie Red Photography

Фото: iStock/Maddie Red Photography

По резонансному дело об убийстве бывшим министром экономики Казахстана своей супруги вынесено решение суда. О том, на какой срок осудили Куандыка Бишимбаева и как близкие убитой отреагировали на приговор, расскажет редакция «Радио 1».

Экс-министра Казахстана осудили на 24 года


Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении максимальной безопасности. Также осужденный будет обязан выплатить в счет государства судебные издержки на сумму 2,3 млн тенге (около 478 тыс. рублей) и перечислить в фонд компенсации потерпевшим 103,5 тыс. тенге (примерно 21,4 тыс. рублей).



Суд вынес также приговор родственнику Бишимбаева и владельцу ресторана BAU, где произошло жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему четыре года лишения свободы.

Брат убитой Салтанат Нукеновой назвал справедливым приговор Бишимбаеву


Брат убитой Айтбек Амангельды счел приговор Бишимбаеву справедливым и заявил, что осужденный будет отбывать практически пожизненный срок.

«Это был один из вариантов, который мы ожидали. В принципе, я думаю, на этом мы остановимся. Через 24 года ему будет уже 68 лет, это практически и есть пожизненное», — заявил брат убитой.

Однако следящие за онлайн-трансляцией неравнодушные зрители писали: «Мало! Мало!». Многие наблюдатели за этим делом надеялись, что Бишимбаев получит пожизненное наказание.


Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором


Бишимбаев 8 часов избивал жену


Бывшего заместителя министра задержали 9 ноября 2023 года. За день до этого, после ссоры, экс-министр избил свою жену, после чего она потеряла сознание и так и не пришла в себя. В ходе допросов Бишимбаев заявлял, что девушка сама спровоцировала ссору и оскорбляла его. При этом Бишимбаев свою вину в умышленном убийстве с особой жестокостью отрицал. Он настаивал на том, что лишь несколько раз толкнул супругу. Однако экспертиза установила, что бывший чиновник истязал свою жену на протяжении восьми часов. В результате побоев девушка скончалась.

Три человека более 15 раз призывали вызвать Салтанат Нукеновой скорую помощь, но Бишимбаев сделал это спустя несколько часов после того, как его жена перестала дышать. Пока Салтанат лежала избитая без сознания в ВИП-кабинке ресторана BAU, ее муж в том же зале встречался с другой женщиной, ужинал с братом.

Отец Нукеновой высказался за пожизненный приговор экс-министру


Перед заключением суда надежду на пожизненный приговор для экс-министра также выразил отец Нукеновой Амангельды Нукенов. Он подчеркнул, что любой другой исход дела будет несправедливым.

Вину Бишимбаева определил суд присяжных


В судебном процессе по настоянию Бишимбаева участвовали присяжные заседатели. На их рассмотрение было вынесено 13 вопросов, связанных с делом против бывшего министра. В частности, присяжные должны были определить, была ли доказана вина экс-министра в неоднократных избиениях своей жены, а также сознательно ли Бишимбаев лишил ее жизни.

Реакция матери Бишимбаева на приговор


Во время оглашения приговора мать Куандыка Бишимбаева, которая прежде без сожаления смотрела видеозаписи, на которых ее сын жестоко истязал Нукенову, впервые не смогла сдержать эмоции. После слов судьи о сроке наказания, женщина заплакала.

Выйдет ли Бишимбаев по УДО


После оглашения решения многие задались вопросом, сможет ли Бишимбаев выйти из колонии по УДО. На этот вопрос журналистам ответила прокурор Айжан Аймаган. Представитель стороны обвинения отметила, что Бишимбаев не сможет получить условно-досрочное освобождение без согласия родственников Салтанат.

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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
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#казахстан
Клуб «Ночные волки» открыл сезон проездом по Москве и мотошоу
13 мая 2024, 18:57

Фото: телеканал 360

Мотоциклисты из разных уголков России открыли сезон. Они встретились в Байк-центре мотоклуба «Ночные волки» и стартовали к ВДНХ, где была запланирована первая остановка.
Как рассказал президент мотоклуба Александр «Хирург» Залдастанов, в этом году мотоциклисты получили возможность провести программу у монумента «Рабочий и Колхозница».

Зрелищную программу мотоклуб разработал специально ко Дню Победы. Посмотреть её собралось множество зрителей.

Фото: телеканал 360

«В мотоколонне ехали наши близкие, участники СВО, те, кто, пройдя через горнило сегодняшней войны и получив ранения и увечья, всё равно рвётся на фронт. Война – это не только технология. Это еще и дух», – обратился к собравшимся обратился Залдастанов.

На сцену вышли бойцы спецоперации. Андрей Мищенко с позывным «Голивуд» – командир отряда «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка». В феврале он командовал эвакуацией раненых под танковым огнём. Был тяжело ранен, награждён медалью «За воинскую доблесть».

Фото: телеканал 360

Александр Корушкин с позывным «Псков» при попытке прорыва противника одного из флангов в Авдеевской промзоне, командовал обороной. Боец получил тяжёлое осколочное ранение в голову, но сумел восстановиться.

Фото: телеканал 360

Аплодисментами приветствовали военнослужащего Андрея Алтухова с позывным «Бульдог». В боях мужчина лишился обеих ног, но его дух остался несломленным.


Фото: телеканал 360

«Спасибо Хирургу, что позвал. Мы делаем большое дело, завершаем не законченное нашими дедами и прадедами. Мы делаем всё для лучшего будущего нашей Родины, нашей детей», – заявил Герой России Сергей Бойко с позывным «Кубань».

Фото: телеканал 360

Затем на площадь перед монументом выехал огромный железный волк, оформленный в стилистике «Поезда Победы». Он вёз Земной шар. Внутри шара ревели моторы.

Александр Залдастанов прочитал перед собравшимися стихи. Перед ними также выступила певица Юлия Чичерина.

Следующей точкой мотопробега стал Парк Победы на Поклонной горе. Там «Ночные волки» передали музею Победы памятные монеты. Старые монеты СССР опускали в символическую сокровищницу и гости парка.


Кульминацией открытия Мотосезона стало мотошоу от «Ночных волков» в Байк-центре.


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#мотоцикл
#сезон
#вднх
#москва
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В Подмосковье с начала мая обустроили более 40 «народных троп»
13 мая 2024, 18:18

Фото: пресс-служба управления

С начала мая специалисты обустроили в Московской области 43 дорожки сети «народных троп». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
В регионе успешно реализуется программа развития пешеходной инфраструктуры. «Народные тропы» связывают социальные объекты городов, делая привычные маршруты более удобными и комфортными. При этом подрядчики работают согласно плану-графику.
«Так, в Реутове работы завершены по всем четырём адресам. Теперь жители могут сократить дорогу от дома №11 до дома №27 по Советской улице и от дома №6 на улице Молодёжной до дома №5 по Юбилейному проспекту. Также благоустроены участки «народной тропы» от дома №5 по Садовому проезду до дома №14 по улице Некрасова», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что места проведения работ по обустройству пешеходных дорожек определяли на основе запросов жителей и реальной необходимости. Всего в проект были включены уже существующие и популярные маршруты. Работы по всем 370 адресам в 40 округах, участвующих в программе, планируют завершить до конца лета.

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#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Умер каскадер Владимир Жариков
Каскадер из «Места встречи изменить нельзя» Жариков умер в возрасте 85 лет
13 мая 2024, 18:17

Фото: iStock/inga

В возрасте 85 лет умер российский каскадер Владимир Жариков, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Жариков был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, актером, каскадером, поэтом и прозаиком, а также членом Союза кинематографистов России. В его творческой биографии более 80 актерских работ, среди которых фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».

Он также трижды участвовал в трюках в фильме «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, заменяя милиционершу, официантку и Фокса в сценах драки. В 1980-е годы Жариков основал в Одессе школу каскадерского мастерства, проработал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер» и организовал частную кинофирму «Мустанг».

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Глава Химок обсудил с председателями СНТ округа актуальные вопросы
13 мая 2024, 18:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Социальную газификацию, вывоз мусора и обеспечение пожарной безопасности обсудил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин с председателями СНТ, расположенными на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
«С учетом присоединения новых территорий Луневского и Кутузовского сейчас в Химках насчитывается более 130 садоводческих товариществ. Стартовал дачный сезон — обсудили с председателями СНТ волнующие вопросы», — цитируются в сообщении слова Волошина.
Участие во встрече приняли также члены местного Совета депутатов, начальник территориальных управлений округа Химки, представители МЧС, Мособлгаза и регионального оператора по вывозу мусора — компании «Экопромсервис».

Глава подразделения «Солнечногорск» компании «Экопромсервис» Юлия Быкова отметила, что уборка контейнерных площадок от мусора проводится согласно нормативам.

«Большинство СНТ полностью выполняют свои обязанности, но хочу отметить, что в случае задержки платежей мы готовы работать в досудебном индивидуальном формате, подобрать оптимальные варианты», — подчеркнула Быкова.
На встрече также отметили, что в текущем году планируется газифицировать 34 СНТ, а также напомнили собравшимся о главных правилах пожарной безопасности, включая запрет на разведение костров вне специально отведённых для этого мест.

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#химки
#снт
#дмитрий волошин
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Перечислены пять ошибок начинающего грумера
Грумер Рудич назвала экономию на расходниках и брезгливость ошибками «новичка»
13 мая 2024, 17:58

Фото: iStock/tonefotografia

Грумер с 15-летним стажем Ольга Рудич заявила, что ошибками начинающих профессионалов являются экономия на расходниках, переоценка своих возможностей, дефицит знаний по техникам стрижек и анатомии собаки, брезгливость.
Кроме этого, важно понимать необходимость работы с хозяином питомца, добавила эксперт.

«Наша работа состоит не только в том, чтобы привести собаку в прекрасный вид. Еще одна задача — довести до владельца важность и нужность своевременного посещения грумера и научить его основам качественного домашнего ухода», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Рудич.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1» о том, что влияет на плохое самочувствие собак в тёплое время года.

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#эксперт
#работа
#кинолог
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Стоимость проезда в пригородных поездах по Москве и Подмосковью изменится с 20 мая
13 мая 2024, 17:57

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная ППК с 20 мая изменит тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.

Пригородный тариф станет дифференцированным. Это значит, что в пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету будет фиксированной и составит 55 рубля.

При поездках по Новой Москве и Московской области стоимость будет складываться так: 40 рублей за первую тарифную зону в маршруте плюс 34 рубля для второй зоны и далее.

В министерстве также пояснили, как будут рассчитывать стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро. При оплате билетом «Кошелёк» карты «Тройка» в «Центральной» зоне она составит 57 рублей, при оплате банковской картой – 64 рубля.

Если маршрут затрагивает зону «Пригород», то при оплате «Тройкой» стоимость составит 76 рублей, банковской картой – 83 рубля.

Изменение тарифов коснётся и абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.

Уточнить стоимость проезда по выбранному маршруту можно на сайте Центральной ППК или в виртуальном консультанте с 20 мая.

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Свалку стройотходов в деревне Софьино убрали по распоряжению Минэкологии Подмосковья
13 мая 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальная свалка строительных отходов в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа была ликвидирована после того, как её организатор получил предостережение от министерства экологии и природопользования Московской области.
«О нелегальной свалке сообщили местные жители. Инспекторы экологического надзора выехали на проверку поступившего сигнала и убедились, что на землях неразграниченной государственной собственности свалены строительные отходы. Организатору свалки было выдано предостережение о недопущении нарушений земельного законодательства», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Сейчас землевладелец, организовавший свалку, всё убрал и привёл территории в надлежащее состояние.

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#наро-фоминск
#свалка
#минэкологии мо
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Радоница в 2024 году: какого числа, как поминать усопших, что нельзя делать
13 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Радоница наступает не девятый день после Пасхи — во вторник, следующий после Фомина воскресенья. Об истории праздника, традициях, особых правилах, которым следует придерживаться в этот день православным христианам, а также о том, как помочь душам умерших, — в материале «Радио 1».

Радоница 2024: какого числа, почему так называется


В этом году церковное торжество выпадает на 14 мая. Радоница (Родительский день) установлена для того, чтобы православные верующие могли после окончания Светлой седмицы (недели) помянуть умерших близких и разделить с ними радость Воскресения Господня. Само название праздника происходит от слова «радость» и несёт в себе глубокий смысл — в этот день нужно не скорбеть об уходе родственников и близких людей, а радоваться их переходу в жизнь вечную.

Разве усопших не поминают в Пасху?


Многие помнят, что несколько десятилетий назад в крупных городах в дни Пасхи городские власти выделяли автобусы, чтобы люди могли доехать до кладбищ. Обычай был обусловлен тем, что не все могли попасть в храм на Пасху или на кладбище в будний день. При этом православным христианам хотелось соединить Великий праздник Воскресения Христова с памятью о почивших предках.

Однако традиция посещения кладбища в день Пасхи противоречит уставу Церкви, поскольку в течение первой Светлой недели поминовение умерших вообще не совершается. В случае смерти человека на Пасху, его хоронят по особому чину. Воскресение Христово — это период особой радости, праздник победы жизни над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Радоница: языческие поминки

Родительский день отмечался нашими предками задолго до того, как Русь стала христианской. И, вопреки расхожему мнению, праздник не имеет сугубо церковного происхождения. Его прежнее название — Радуница.

Древние славяне верили в загробный мир и наделялись, что после смерти их души переселятся в царство мертвых. При этом восточнославянское язычество не давало загробной жизни каких-либо нравственных черт и не знало таких понятий, как «рай» и «ад».

По их поверьям, умершие ненасильственной смертью улетали на юг, где их могли посещать только птицы. Жизнь там не отличалась от той, чем человек занимался до кончины. В дни солнцестояний и равноденствий души умерших могли посещать родные места и навещать близких.

Чтобы задобрить предков, язычники устраивали пиршества и игрища, поскольку они считали, что от настроения умерших зависело существование живых. Славяне были уверены, что принесенная на могилы еда попадает на тот свет, и предки смогут ее вкусить.

Многие ритуалы остались и сегодня — люди часто оставляют на кладбище хлеб, конфеты, стаканчики с водкой, не задумываясь о языческом значении этих действий.

Радоница: православные поминки

Радоница в христианском значении — день особого всецерковного поминовения усопших. По уставу православной церкви, праздник обязан своим происхождением правилу, по которому Великим постом поминовение умерших переносится на определенные дни. Сегодня это Родительские субботы.

По преданию святителя Иоанна Златоуста, Радоница отмечалась на кладбищах уже с третьего века: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы...»

Русская Православная Церковь разрешает поминать усопших едой, но видит в этом совсем иной, отличный от язычества смысл. Для православного христианина еда — это не что иное как форма милостыни, которую он творит ради умершего. Эта милостыня должна делать человека добрее, мудрее, сострадательнее.

При таком положении сердца, умершим будет намного легче. То есть поминальный обед должен быть сделан не для «галочки», не для «своих». Его нужно сопровождать глубокой и сосредоточенной молитвой о душе умершего человека, иначе все подготовки и «трапезы» будут бесполезны.

Как же помочь умершим?


Душам наших усопших близких не нужны поминальные застолья с фотографией с черной ленточкой в их честь. Алкоголь, кстати, вообще запрещен Церковью на поминках.

Им нужна искренняя, чистая, живая молитва. А лучшее для этого место — Храм Божий.

Тем, кто приносит еду в церковь надо понимать, что там прежде всего молятся. Без молитвы оставленное приношение, в том числе свечи, продукты, деньги, не имеют для умершего человека никакой ценности.

Храм можно заполнить сладостями и свечами, но пожертвование всегда должно сопровождаться молитвой. В результате людям нужно понять, что Царство Небесное не покупается и не продается. Оно достигается только усердным духовным трудом. Еда в этом случае — это всего лишь один из элементов такого труда.

Празднование Радоницы по-язычески понятнее человеку, который не знает азов православной жизни. Это очень просто — прийти на кладбище, «поговорить» с умершим человеком, выпить, закусить и оставить приношение на могиле. Гораздо сложнее непрерывно и горячо молиться об усопшем и делать искренние добрые дела в его память.

Только любовью, милосердием и молитвой человек может помочь душам усопших родственников. А иначе и ходить на кладбище не стоит. От этого нашим покойникам никакого толка не будет. И нам тоже — ни на том, ни на этом свете.

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#православие
#рпц
#церковь
#праздник
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Москвичам рассказали, когда ждать наиболее неблагоприятной погоды
Синоптик Позднякова: Ухудшение погоды в Москве можно ожидать 17 мая
13 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/Chalabala

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.
«Наиболее неблагоприятная погода у нас ожидается в пятницу, 17 мая, потому что её будет определять атмосферный фронт, он прольётся кратковременными дождями, но и температура воздуха начнёт после этого постепенно повышаться», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что к Земле за сутки пришли оба ожидавшиеся облака плазмы, выброшенные в ходе всплеска солнечной активности. Как передают argumenti.ru, сейчас на нашей планете наблюдаются магнитные бури уровня G2-G3, что является наиболее благоприятной ветвью из всех рассматривавшихся сценариев.

Ранее, в пятницу 10 мая, Землю накрыла мощная магнитная буря.

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