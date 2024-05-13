Приговор Бишимбаеву за убийство жены: почему «мало» дали и сможет ли он выйти по УДО

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По резонансному дело об убийстве бывшим министром экономики Казахстана своей супруги вынесено решение суда. О том, на какой срок осудили Куандыка Бишимбаева и как близкие убитой отреагировали на приговор, расскажет редакция «Радио 1».
Экс-министра Казахстана осудили на 24 года
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении максимальной безопасности. Также осужденный будет обязан выплатить в счет государства судебные издержки на сумму 2,3 млн тенге (около 478 тыс. рублей) и перечислить в фонд компенсации потерпевшим 103,5 тыс. тенге (примерно 21,4 тыс. рублей).
Суд вынес также приговор родственнику Бишимбаева и владельцу ресторана BAU, где произошло жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему четыре года лишения свободы.
Брат убитой Салтанат Нукеновой назвал справедливым приговор Бишимбаеву
Брат убитой Айтбек Амангельды счел приговор Бишимбаеву справедливым и заявил, что осужденный будет отбывать практически пожизненный срок.
«Это был один из вариантов, который мы ожидали. В принципе, я думаю, на этом мы остановимся. Через 24 года ему будет уже 68 лет, это практически и есть пожизненное», — заявил брат убитой.
Однако следящие за онлайн-трансляцией неравнодушные зрители писали: «Мало! Мало!». Многие наблюдатели за этим делом надеялись, что Бишимбаев получит пожизненное наказание.
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Бишимбаев 8 часов избивал жену
Три человека более 15 раз призывали вызвать Салтанат Нукеновой скорую помощь, но Бишимбаев сделал это спустя несколько часов после того, как его жена перестала дышать. Пока Салтанат лежала избитая без сознания в ВИП-кабинке ресторана BAU, ее муж в том же зале встречался с другой женщиной, ужинал с братом.
Отец Нукеновой высказался за пожизненный приговор экс-министру
Перед заключением суда надежду на пожизненный приговор для экс-министра также выразил отец Нукеновой Амангельды Нукенов. Он подчеркнул, что любой другой исход дела будет несправедливым.
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Реакция матери Бишимбаева на приговор
Во время оглашения приговора мать Куандыка Бишимбаева, которая прежде без сожаления смотрела видеозаписи, на которых ее сын жестоко истязал Нукенову, впервые не смогла сдержать эмоции. После слов судьи о сроке наказания, женщина заплакала.
Выйдет ли Бишимбаев по УДО
После оглашения решения многие задались вопросом, сможет ли Бишимбаев выйти из колонии по УДО. На этот вопрос журналистам ответила прокурор Айжан Аймаган. Представитель стороны обвинения отметила, что Бишимбаев не сможет получить условно-досрочное освобождение без согласия родственников Салтанат.
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Анастасия Хохлова