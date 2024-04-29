«Ты пахнешь розами»: Бишимбаев переписывался с любовницей, сидя в номере с трупом жены

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Приговор по делу Салтанат Нукеновой, которую убил её гражданский муж, бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, будет оглашён в первых числах мая.
Что известно на данный момент о жестоком убийстве Бишимбаевым своей жены, расскажет редакция «Радио 1».
Как рассказал на суде бывший министр экономики, Салтанат он впервые увидел в социальной сети. Девушка занималась астрологией, проводила консультации. С помощью общих знакомых он узнал, что у Нукеновой недавно расстроилась свадьба, она была разбита и подавлена. Чиновнику всё же удалось записаться на приём к астрологу, у них завязалось общение.
В конце октября 2022 года, спустя несколько месяцев после знакомства, Бишимбаев сделал Нукеновой предложение.
14 декабря 2022 года Бишимбаев и Нукенова сыграли свадьбу. Юридически новый статус своих отношений они не зарегистрировали и, по сути, остались гражданскими супругами. Молодожёны провели мусульманский обряд бракосочетания (никах).
О первом избиении Салтанат сообщила своему брату Айтбеку, спустя недолгое время после свадьбы. Она прислала ему фотографию с синяками на лице, но попросила никому не говорить об этом и стереть их переписку. Айтбек не послушался сестру и приехал разбираться на квартиру к Бишимбаеву. Встреча закончилась скандалом, после которого Айтбек и Куандык перестали общаться. Сама Салтанат так же сократила общение с братом.
Уже после смерти Салтанат стало известно, что вся их семейная жизнь состояла из постоянных конфликтов, драк и шантажа. Подруге Аиде Ахмединой Салтанат рассказывала, как Куандык манипуляциями заставил её снять ролик, на котором Нукенова запечатлена голой, чтобы та не решилась придать огласке их семейные конфликты, в страхе перед обнародованием интимного видео.
9 ноября 2023 супруги отдыхали в ресторане BAU в Астане. Как показали камеры видеонаблюдения в заведении, после конфликта Бишимбаев жестоко избил Нукенову, оттаскал за волосы, а потом, в полубессознательном состоянии, занёс в номер отеля. Её тело, с многочисленными ссадинами и синяками, было обнаружено завёрнутым в простыню.
Следствие установило, что Бишимбаев избивал Нукенову около восьми часов.
Бывший министр экономики Казахстана был задержан на следующий день после убийства своей гражданской жены. Бишимбаев пытался скрыть улики и просил сотрудников ресторана удалить видеозаписи с камер наблюдения.
11 апреля Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях закон, который ужесточает наказание за бытовое насилие. В республике его называют «законом Салтанат». В поддержку нового закона сенат получил более 5 тысяч обращений. Больше чем 150 тысяч человек подписали петицию за ужесточение наказания в этой сфере. В социальных сетях казахстанцы массово распространяют хештег #ЗаСалтанат. Спикер парламента Маулен Ашимбаев заявил, что проблему бытового насилия в республике «уже нельзя замалчивать». Он уверен, что с принятием закона это «явление» получится «искоренить».
После жестокого избиения своей гражданской супруги Бишимбаев занялся повседневными делами. Пока Нукенова умирала, чиновник заказал в отельный номер еду и стал переписываться с девушками. На слушаниях по уголовному делу судья зачитала следующие переписки из мессенджера Бишимбаева: сперва он написал своей знакомой, блогеру Гульнаре Насырбековой. Девушка, в ответ, отправила ему неоднозначное общение — «ты пахнешь розами». На суде она заявила, что просто ошиблась, и это послание предназначалось другому человеку, однако, её объяснения судью не устроили.
В день убийства Салтанат Бишимбаев также вёл переписку с девушкой, которая была записана у него как «Юлия-супер». С ней экс-министр пытался договориться о встрече. Комментировать эту ситуацию на суде Бишимбаев отказался.
Как заявил сам Бишимбаев, после избиения жены он уложил её спать. Когда он осознал, что Салтанат не просыпается, то позвонил не в скорую помощь, а экстрасенсу Гульнаре Ережеповой. Он консультировался с ней и ранее.
Ережепова успокоила чиновника, заявив, что Салтанат скоро станет лучше. На суде ясновидящая заявила, что сказала это под давлением, потому что Бишимбаев звонил ей в истерике.
Бывшего министра экономики судят по двум уголовным статьям: 99-й («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание»). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Приговор Бишимбаеву должны огласить в первых числах мая.
Читайте также:
В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
Кандидата в депутаты Никольского задержали за убийство жены в Тверской области
СК: В Москве осудят мужчину за изнасилование и убийство, совершенные в 1997 году
Знакомство Нукеновой и Бишимбаева
Как рассказал на суде бывший министр экономики, Салтанат он впервые увидел в социальной сети. Девушка занималась астрологией, проводила консультации. С помощью общих знакомых он узнал, что у Нукеновой недавно расстроилась свадьба, она была разбита и подавлена. Чиновнику всё же удалось записаться на приём к астрологу, у них завязалось общение.
В конце октября 2022 года, спустя несколько месяцев после знакомства, Бишимбаев сделал Нукеновой предложение.
Свадьба Нукеновой и Бишимбаева
14 декабря 2022 года Бишимбаев и Нукенова сыграли свадьбу. Юридически новый статус своих отношений они не зарегистрировали и, по сути, остались гражданскими супругами. Молодожёны провели мусульманский обряд бракосочетания (никах).
Избиение Нукеновой Бишимбаевым
О первом избиении Салтанат сообщила своему брату Айтбеку, спустя недолгое время после свадьбы. Она прислала ему фотографию с синяками на лице, но попросила никому не говорить об этом и стереть их переписку. Айтбек не послушался сестру и приехал разбираться на квартиру к Бишимбаеву. Встреча закончилась скандалом, после которого Айтбек и Куандык перестали общаться. Сама Салтанат так же сократила общение с братом.
Уже после смерти Салтанат стало известно, что вся их семейная жизнь состояла из постоянных конфликтов, драк и шантажа. Подруге Аиде Ахмединой Салтанат рассказывала, как Куандык манипуляциями заставил её снять ролик, на котором Нукенова запечатлена голой, чтобы та не решилась придать огласке их семейные конфликты, в страхе перед обнародованием интимного видео.
Убийство Салтанат Нукеновой
9 ноября 2023 супруги отдыхали в ресторане BAU в Астане. Как показали камеры видеонаблюдения в заведении, после конфликта Бишимбаев жестоко избил Нукенову, оттаскал за волосы, а потом, в полубессознательном состоянии, занёс в номер отеля. Её тело, с многочисленными ссадинами и синяками, было обнаружено завёрнутым в простыню.
Следствие установило, что Бишимбаев избивал Нукенову около восьми часов.
Бывший министр экономики Казахстана был задержан на следующий день после убийства своей гражданской жены. Бишимбаев пытался скрыть улики и просил сотрудников ресторана удалить видеозаписи с камер наблюдения.
«Закон Салтанат»
11 апреля Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях закон, который ужесточает наказание за бытовое насилие. В республике его называют «законом Салтанат». В поддержку нового закона сенат получил более 5 тысяч обращений. Больше чем 150 тысяч человек подписали петицию за ужесточение наказания в этой сфере. В социальных сетях казахстанцы массово распространяют хештег #ЗаСалтанат. Спикер парламента Маулен Ашимбаев заявил, что проблему бытового насилия в республике «уже нельзя замалчивать». Он уверен, что с принятием закона это «явление» получится «искоренить».
«Ты пахнешь розами» — после убийства Бишимбаев переписывался с девушками
После жестокого избиения своей гражданской супруги Бишимбаев занялся повседневными делами. Пока Нукенова умирала, чиновник заказал в отельный номер еду и стал переписываться с девушками. На слушаниях по уголовному делу судья зачитала следующие переписки из мессенджера Бишимбаева: сперва он написал своей знакомой, блогеру Гульнаре Насырбековой. Девушка, в ответ, отправила ему неоднозначное общение — «ты пахнешь розами». На суде она заявила, что просто ошиблась, и это послание предназначалось другому человеку, однако, её объяснения судью не устроили.
В день убийства Салтанат Бишимбаев также вёл переписку с девушкой, которая была записана у него как «Юлия-супер». С ней экс-министр пытался договориться о встрече. Комментировать эту ситуацию на суде Бишимбаев отказался.
Почему Нукенову не удалось спасти
Как заявил сам Бишимбаев, после избиения жены он уложил её спать. Когда он осознал, что Салтанат не просыпается, то позвонил не в скорую помощь, а экстрасенсу Гульнаре Ережеповой. Он консультировался с ней и ранее.
Ережепова успокоила чиновника, заявив, что Салтанат скоро станет лучше. На суде ясновидящая заявила, что сказала это под давлением, потому что Бишимбаев звонил ей в истерике.
Приговор Бишимбаеву
Приговор Бишимбаеву должны огласить в первых числах мая.
Читайте также:
В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
Кандидата в депутаты Никольского задержали за убийство жены в Тверской области
СК: В Москве осудят мужчину за изнасилование и убийство, совершенные в 1997 году
Евгения Парфентьева