Приговорённый к смерти американец попросил казнить его раньше назначенного срока

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Американец Аарон Брайон Ганчес, приговорённый к смертной казни в штате Аризона, обратился в суд с ходатайством. Однако он прост не о помиловании, а о пропуске юридических формальностей приведении приговора в исполнение раньше назначенного срока.
Об этом сообщает информационное агентство The Associated Press. Ганчес был приговорён к смертной казни за убийство ещё в 2002 году. С тех пор он ожидает исполнения приговора в камере смертников. Заключённый отказался от услуг адвоката и сам представляет свои интересы. По его словам, местные власти умышленно затягивают процедуру, не имея на то особых причин.
«Мой приговор давно назрел, государство просто тянет время», — заявил Ганчев.
В публикации отмечается, что в тюрьмах Аризоны содержатся 111 смертников. Последняя казнь в штате состоялась в 2022 году после восьмилетнего перерыва. Причём экзекуция в 2014 году оказалась неудачной, так как возникли трудности с получением препаратов для смертельной инъекции.
Читайте также:
Россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков
В США состоялась последняя казнь за 2024 год
Alkhali24: В Сирии оппозиция публично казнила брата экс-президента Башара Асада
«Мой приговор давно назрел, государство просто тянет время», — заявил Ганчев.
В публикации отмечается, что в тюрьмах Аризоны содержатся 111 смертников. Последняя казнь в штате состоялась в 2022 году после восьмилетнего перерыва. Причём экзекуция в 2014 году оказалась неудачной, так как возникли трудности с получением препаратов для смертельной инъекции.
Читайте также:
Россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков
В США состоялась последняя казнь за 2024 год
Alkhali24: В Сирии оппозиция публично казнила брата экс-президента Башара Асада
Александр Бойцов