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Главная / Новости / Общество/ Приговорённый к смерти американец попросил казнить его раньше назначенного срока

Приговорённый к смерти американец попросил казнить его раньше назначенного срока

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Американец Аарон Брайон Ганчес, приговорённый к смертной казни в штате Аризона, обратился в суд с ходатайством. Однако он прост не о помиловании, а о пропуске юридических формальностей приведении приговора в исполнение раньше назначенного срока.
Об этом сообщает информационное агентство The Associated Press. Ганчес был приговорён к смертной казни за убийство ещё в 2002 году. С тех пор он ожидает исполнения приговора в камере смертников. Заключённый отказался от услуг адвоката и сам представляет свои интересы. По его словам, местные власти умышленно затягивают процедуру, не имея на то особых причин.

«Мой приговор давно назрел, государство просто тянет время», — заявил Ганчев.



В публикации отмечается, что в тюрьмах Аризоны содержатся 111 смертников. Последняя казнь в штате состоялась в 2022 году после восьмилетнего перерыва. Причём экзекуция в 2014 году оказалась неудачной, так как возникли трудности с получением препаратов для смертельной инъекции.

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#убийство
#государство
#сша
В Минтруда назвали самые высокие зарплаты мигрантов в России
Минтруд: зарплаты мигрантов в России превысят 300 тысяч рублей в 2025 году
05 января 2025, 16:26

Фото: iStock/Oleg Elkov

Зарплаты мигрантов в России превысят 300 тысяч рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Из документа «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, на 2025 год» следует, что высококвалифицированные мигранты смогут получать 380 тысяч рублей. Это самая высокая зарплата, которую смогут получать иностранцы, занимающие должность председателя правления.

Также сообщается, что зарплату в размере 275 тысяч рублей смогут получать менеджеры крупных компаний, а 250 тысяч рублей – спортсмены-инструкторы. Чуть меньше, а именно 230 тысяч рублей, будут зарабатывать мигранты-брынзоделы, бланшировщики и директоры департаментов.

Кроме того, в Минтруда рассказали о самых низких зарплатах в России для иностранцев. 25 тысяч рублей будут получать конструкторы одежды, 23 тысячи – массажисты, а 20 тысяч – повары и пекари.

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#мрот
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В Приморье отреагировали на слухи о сравнении депутатом горожан с опарышами
Депутат Харламов: мошенники опубликовали видео о сравнением горожан с опарышами
05 января 2025, 14:49

Фото: iStock/PUGUN SJ

Председатель городской думы Дальнегорска в Приморском крае Никита Харламов заявил, что мошенники взломали его личный аккаунт и написали комментарий, в котором от его лица сравнили горожан с опарышами. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Несколькими днями ранее Telegram-канал Administration_Dalnegorsk опубликовал отчёт прокуратуры Приморья об итогах проверки содержания мусорных контейнеров, на переполненность которых жаловались жители. В комментариях один из пользователей выложил видео опарышей, подписав, что это «комментаторы». Позднее выяснилось, что номер телефона, к которому привязан этот аккаунт, принадлежит депутату Харламову.

Сам спикер думы опроверг эти обвинения, подчеркнув, что к комментарию не имеет никакого отношения. По его словам, 2 января с помощью вредоносной ссылки мошенники взломали его аккаунт и начали рассылать сообщения с оскорблениями. Также в интернет слили его личную переписку.

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Больницы переполнены: в Китае началась вспышка смертельного заболевания HMPV, симптомы, чем опасно, как не заразиться
05 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека (HMPV), который представляет собой серьезную угрозу и имеет более высокий уровень смертности, чем коронавирус (COVID-19), достигая 43%. В стране наблюдается резкий рост случаев заболеваний, вызванных HMPV и другими респираторными вирусами. Что известно об эпидемии и чем она опасна расскажет «Радио 1».

Пандемия в Китае

По данным Французской радиовещательной корпорации, начиная с декабря прошлого года в Китае увеличилось количество случаев гриппа, HMPV, COVID-19, микоплазменной пневмонии и аденовирусных инфекций. Это привело к переполнению больниц, особенно в северных регионах, а также к значительной нагрузке на крематории.

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Что такое HMPV


Метапневмовирус человека (HMPV) — это РНК-вирус, вызывающий острые респираторные инфекции. Он был впервые выявлен в Нидерландах в 2001 году, однако предполагается, что он мог циркулировать в популяции на протяжении более 50 лет. В последние годы уровень диагностики HMPV значительно возрос. Китайские власти внимательно следят за ситуацией и принимают меры для контроля распространения вируса.

На данный момент информации о наличии эффективного лекарства от HMPV нет.

Как передается вирус


HMPV встречается на всех континентах и может поражать людей любого возраста. Считается, что к пяти годам почти каждый ребенок сталкивается с метапневмовирусной инфекцией, а к десяти годам — все дети.

Вспышки HMPV обычно происходят с августа по октябрь, в период с окончания сезона дождей до начала зимы. Вирус передается через кашель, чихание или контакт с выделениями из носа и слюной инфицированных людей. Чаще всего заболевание затрагивает детей и пожилых людей. Инкубационный период составляет примерно три-пять дней.

Китайские медики сообщают, что уровень смертности от метапневмовируса достигает 43%, что превышает показатели смертности от COVID-19.

Фото: iStock/ anyaivanova

Симптомы HMPV


Симптомы заболевания проявляются особенно у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, в то время как у остальных инфекция может протекать практически бессимптомно.
Взрослые и дети с крепкой иммунной системой при заражении HMPV могут не проявлять характерных симптомов или испытывать лишь легкие проявления ОРВИ. В то же время, у маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжело, что иногда приводит к серьезным осложнениям, таким как пневмония.

К основным симптомам вирусной инфекции относятся: высокая температура, боли в теле, кашель, насморк, одышка и потеря аппетита. Также могут наблюдаться сыпь, рвота или диарея.
Лечение

Что касается лечения, то на сегодняшний день не существует специфических препаратов для борьбы с этим вирусом. Основная терапия направлена на облегчение симптомов. Большинство пациентов восстанавливаются самостоятельно в течение одной-двух недель.

Как предотвратить заражение


Чтобы предотвратить заражение, советуется избегать людных мест, поддерживать личную гигиену, носить маски, часто мыть руки.

Реакция других стран на вспышку вируса в Китае


Департамент по контролю за инфекционными заболеваниями Камбоджи выпустил предупреждение, отметив сходство между HMPV и COVID-19. Тайваньские центры по контролю заболеваний также информировали население о рисках, связанных с HMPV.

Министерство здравоохранения Индии заявило, что эпидемия в Китае не является чем-то необычным. Ведомство подчеркнуло, что Индия полностью готова к борьбе с респираторными заболеваниями. Министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж добавила, что все прибывающие в Индию граждане будут проверяться на наличие респираторных симптомов, особенно те, кто прилетел из Китая.

Министерство здравоохранения Малайзии сообщило, что для предотвращения и контроля распространения инфекции будет периодически отслеживать ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами. В Пакистане также начато наблюдение за уровнем заболеваемости. Кроме того, для оценки текущей ситуации и разработки стратегии реагирования была организована видеоконференция с участием представителей здравоохранения и медицинских экспертов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявила вирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, но принимает меры для мониторинга и контроля распространения HMPV.

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С 5 февраля сотрудники МВД получат право выдворять иностранцев за пределы РФ
05 января 2025, 12:10

Фото: istockphoto/vichinterlang

МВД России с 5 февраля сможет самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации за правонарушения.
Об этом сообщает ТАСС. Ранее такие решения принимались судом или, в случае совершения административного правонарушения при въезде в страну, пограничной службой.

Теперь право на принятие решения о выдворении возложено на начальников и заместителей глав территориальных органов, руководителей структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителей, руководителей структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.

Кроме того, за некоторые правонарушения, связанные с режимом пребывания иностранных граждан в России, инициировать выдворение смогут начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Сотрудники МВД смогут также принудительно помещать иностранцев, которым назначено выдворение, в специальные учреждения.

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#мвд
#сотрудники
#правонарушения
#иностранцы
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Стилист назвала самый трендовый цвет в верхней одежде в 2025 году
Стилист Скороходова: в 2025 году на модной олимпе находится бежевый цвет
05 января 2025, 11:29

Фото:iStock/Irina Shatilova

Мода скоротечна, и с каждым перевернутым листом календаря начинается новая глава для трендовых цветов и оттенков, фактур и образов.
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что на модном олимпе 2025 года в верхней одежде находится проверенная классика.

«Проверенная классика, а именно бежевый цвет продолжает стоять на модном олимпе. Бежевый цвет — это тихая роскошь. В этом оттенке можно выбирать как шубы, так и различные тренчи, пальто, стеганые куртки, пуховики и, конечно же, дубленки», — сказала она.

Однако, по словам стилиста, в моде сейчас длинные ворсы, которые как раз могут быть не классических оттенков, а экстравагантных: красным, бордовым, желтым, синими и даже розовым.

«В таких оттенках наряд будет смотреться особенно ярко и привлекательно. И, конечно же, стоит отметить фактуры, которые особенно популярны в 2025: натуральный мех, замша и кожа, деним, неон и верхняя одежда из стёганых или водоотталкивающих материалов», — подчеркнула Скороходова.

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#стиль
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Рост зарплат, безработица и бонусы: тренды на рынке труда в 2025 году
05 января 2025, 11:03

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В 2025 году на рынке труда ожидается замедление темпов роста заработных плат, сохранение уровня безработицы на текущем уровне, дефицит кадров в размере 3,1 миллиона человек и переход к индустриализации. О ключевых тенденциях на рынке труда в России расскажет «Радио 1».

Изменения в росте зарплат


В 2025 году реальная заработная плата вырастет на 7%. За десять месяцев прошлого года реальная зарплата в России увеличилась на 9%, а в номинальном выражении составила 86,5 тысячи рублей ( 17,9%). Согласно опросу ЦБ, 75% компаний намерены повысить зарплаты, особенно в сельском хозяйстве (83%) и промышленности (79%).

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат на уровне 7% в этом году. Номинальная зарплата, по ожиданиям ведомства, вырастет до 99,9 тысячи рублей в 2025 году, до 110,2 тысячи в 2026-м и до 119,3 тысячи рублей в 2027-м. В бюджетном секторе также планируется индексация на 13,2%, однако фактический рост реальных зарплат будет незначительным.

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Как изменится уровень безработицы


В течение ближайших шести лет в России ожидается значительная нехватка кадров. В 2024 году уровень безработицы в стране достигнет рекордно низкой отметки — 2,3%. Эксперты предполагают, что в этом году показатели останутся на схожем уровне. По прогнозам правительства РФ, в ближайшие шесть лет нехватка работников может составить 3,1 миллиона человек. К тому же, демографические факторы и недостаточная численность населения будут способствовать кадровому дефициту. Уход части рабочей силы в зону специальной военной операции может усугубить данную проблему. Повышение ключевой ставки также может привести к сокращению неэффективных бизнесов и замедлению производственных процессов, что освободит часть рабочей силы.


Как изменятся меры удержания сотрудников


В 2025 году продолжится тенденция на удержание сотрудников. По данным исследования рекрутинговой компании Get Experts, в 2024 году 80% работодателей внедрили меры по удержанию персонала в условиях нехватки кадров. К таким мерам относились: помощь с оплатой ипотеки, льготный выкуп жилья, расширенные социальные пакеты, фитнес-абонементы и компенсация детского отдыха. Согласно данным hh.ru, в 2025 году акцент на удержание сотрудников сохранится у 87% компаний, что связано с высокими затратами на поиск и адаптацию новых работников.

При этом большинство сотрудников будут заинтересованы не только в финансовых вознаграждениях, но и в ощущении своей значимости в команде, вовлеченности в процесс принятия решений и видимости результатов своей работы. В 2025 году работодателям придется адаптироваться к новым условиям, чтобы привлечь и удержать талантливых работников.

Фото: iStock/SSV-Photo

Что ждет рынок труда в 2025 году


В 2025 году ожидается сокращение числа вакансий с удаленной работой. Продолжится процесс «индустриализации» занятости, и потребность в специалистах по управлению автоматизированными системами останется высокой, как отметила профессор НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Она подчеркнула, что индустриализация приведет к стандартизации трудовых отношений, что, в свою очередь, значительно уменьшит количество вакансий с гибким графиком и удаленной работой, поскольку большинство производственных процессов требует физического присутствия работников.

Российским пенсионерам рассказали, на какие льготы и субсидии они имеют право
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Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов также прогнозирует, что молодые специалисты будут активно «перепрыгивать» между компаниями в поисках карьерного роста, что может вызвать беспокойство у работодателей. Он также ожидает перенасыщения рынка профессионалами с базовым IT-образованием.

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Россиянам рассказали, как быстро включиться в работу после новогодних праздников
Психолог Бабайкина: нужно восстановить режим сна до начала рабочих будней
05 января 2025, 10:07

Фото: iStock/jacoblund

Соблюдение цикадных ритмов поможет быстро войти в рабочий режим после праздников. Об этом «Радио 1» рассказала психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
«Пожалуйста, соблюдайте цикадные ритмы, восстановите свои цикадные ритмы, это режим сна хотя бы за несколько дней до начала рабочих будней», — сообщила эксперт.

По её словам, организму нужно пройти «акклиматизацию» до начала работы, то есть не засыпать в два, четыре часа ночи, как часто бывает в праздники, а за три дня до рабочих будней начать ложиться спать, например, в одиннадцать часов.

«У вас будет нормальная энергия, не будет хотеться спать, и тогда намного проще адаптироваться», — отметила эксперт.

Она добавила, что просыпаться следует за час до предполагаемого утреннего подъёма на работу.

«То есть если вы обычно встаёте в 7 утра, например, на работу, то поставьте [будильник] на 8, чтобы вот этот час был. Час — это не страшно для адаптации», — привела пример психолог.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой. По её словам, причинами длительного сна могут быть ментальные нарушения, эндокринные сбои, хронические болезни, а также приём некоторых медикаментов.

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Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в 2025 году
05 января 2025, 09:23

Фото: iStock/rawintanpin

Китайский новый год Деревянной Змеи по восточному лунному календарю наступает 29 января 2025 года. Но по традиции мы заранее готовимся к нему, уже накануне нового года в конце декабря и начинаем интересоваться восточным гороскопом.
Символом 2025 года в восточной традиции является Деревянная Змея. У Змеи сильная воля, она нежная и терпеливая. Змея символизирует мудрость.

В 2025 году важно не торопиться, поступки обдумывать и быть мудрыми. Также в достижении своих целей поможет умение планировать, стратегия и логика. Хорошая быстрая реакция выручит в решающий момент, а сила воли пригодиться на пути к мечте.

В люби надо быть логичными, не поддаваться импульсивным эмоциям и необдуманным чувствам. Желательно дорожить уже имеющимися взаимоотношениям. Можно и нужно быть долее страстными, хорошо добавить ярких впечатлений. Надо избегать скуки и холодности. Поддерживать чувства будет легче, особенно, если подходить к этому со всей душой. Если появляются трудности в существующем союзе, то надо запастись терпением, постараться наладить взаимоотношение и прийти к взаимопониманию.

Год Деревянной Змеи располагает к тому, чтобы влюбляться. Для тех, кто хотел бы найти своё счастье в любви, встретить подходящего партнёра год Деревянной Змей благоприятен. Главное пожелать это от всего сердца, быть активными и действовать. Нужно знакомиться, ходить на свидания, организовать романтичный ужин. Хорошо бы попробовать в течение 2025 года наладить личную жизнь, наладить личные контакты. Ответные чувства можно вызвать, показав свою заинтересованность и проявив яркий интерес к партнёру. Важно верно оценить все достоинства друг друга и искренне восхищаться друг другом. Если сразу что-то не ладится, то лучше отступить и продолжить поиски.

Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» раскрыла китайский гороскоп любви для каждого знака на 2025 год.

Крысу будут любить, она может рассчитывать на взаимность. Страсть и тонкие переживания переплетутся. Общие интересы, беседы сблизят с партнёром. Терпение поможет преодолеть сложные вопросы.

Быку в любви необходима стабильность, эксперименты неуместны. Надо чтобы все шло согласно укладу и распорядку. Ему полезно свои поступки продумывать, стремиться к гармонии и создавать уют дома. Допустима легкость и поверхность. Это намного лучше драматизации.

Тигру важна будет эстетика в любви, а также общие интеллектуальные интересы и взгляды. Надо приложить усилия и улучшить отношения благодаря нежности, мягкости.

Коту повезет в любви. Но для того, чтобы поймать удачу ему надо всё-таки постараться. Не следует лениться, не желательно быть слишком практичным. Необходимо быть романтичным, возвышенным, открыть в себе силы платонической любви и рассмотреть в партнёре интересную личность.

Дракону важно в любви не растворяться полностью, а сохранять свои индивидуальные особенности, поддерживать свои сложившиеся привычки. Также надо поддержать своего партнёра в желании реализовываться помимо взаимоотношений. Дракону нужно быть внимательным, заботливым и отзывчивым.

Змея испытает спокойное счастье и радость в любви. Чистые чувства, искренность и доброта наполнят дом Змеи и её сердце. Она наладит свой образ жизни и укрепит свою семью.

Лошадь проявит нежность, понимание и желание активно поддерживать партнёра в его амбициозных стремлениях и желании себя реализовать. Для того чтобы стать более привлекательной, Лошади надо подчеркнуть своё обаяние и красоту. Ей благоприятно себя украшать.

Коза станет чувственнее и чувствительней. Во взаимоотношения надо стремиться к стабильности и размеренности. Постоянство, доброта, забота и демонстрация нежных чувств подарят обоим партнёрам уверенность и спокойствие.

Обезьяне надо быть бодрой и активной. Ей хорошо на всё смотреть оптимистично и позитивно. Обезьяне желательно делиться теплыми чувствами, быть уверенной в себе и спокойной. Обсуждать ситуации во взаимоотношениях лучше с позиции дипломатии, доброты, понимания и сочувствия.

Петух нуждается в романтике. В любви ему будет сопутствовать удача. Ему нужно быть смелым, но последовательным и сдержанным. Эмоции и свой внутренний мир лучше не обсуждать слишком подробно. Оставаться таинственным более благоприятно.

Собаке для гармонии и счастья в любви надо наладить взаимопонимание. Общие интересы и планы поспособствуют семейному благополучию. Собаке нужно быть активнее и инициативнее. Страсть, энергия пробудят любовь.

Кабану надо во всём придерживаться эстетики. Такой подход нужен и во внешнем виде, в умении производить впечатление и в желании совершать красивые поступки. Благоприятно выходить в свет и общаться.

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У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли в доход государства имущество на ₽500 млн
05 января 2025, 07:57

Фото:

Суд изъял в доход государства у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского имущество общей стоимостью порядка 500 миллионов рублей.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Всё это имущество было приобретено экс-чновником на доходы, происхождение которых он не сумел подтвердить. Поэтому судом было принято решение обратить его в доход государства. Речь идёт о больших суммах наличных денег в валютах разных стран, элитных автомобилях и дорогой недвижимости, уточнил собеседник агентства.

Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, суд конфисковал у Храновского и его семьи в доход государства участок земли площадью 2,8 тысячи квадратных метров в подмосковном посёлке Горки, а также расположенный там же коттедж площадью 674,2 квадратных метра, семь автомобилей премиум-класса и денежные средства в сумме $433 200, €53 630 и 3,7 млн рублей.

Храновский был задержан в марте 2024 года вместе с бывшим депутатом Владимиром Кайшевым. Как установили следователи, участники преступной группы незаконно отозвали у одной из компаний лицензию на добычу минеральной воды с целью рейдерского захвата, а также похищали природный газ.

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