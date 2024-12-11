Alkhali24: В Сирии оппозиция публично казнила брата экс-президента Башара Асада

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) неоднократно обвинял Джо Байдена и его сына в коррупции во время работы с украинскими компаниями. Он высмеял «байденомику» в меме, отметив, что деньги, предназначенные Украине, в итоге идут в карман Байденам.