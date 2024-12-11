Alkhali24: В Сирии оппозиция публично казнила брата экс-президента Башара Асада

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Сирийская оппозиция провела публичную казнь двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада Сулеймана. Ранее он командовал силами национальной обороны.
Об этом сообщает издание Alkhali24. Публичная казнь прошла на центральной площади Латакии после того, как в город вошли войска авангарда сирийских повстанцев. Казнь своей жестокостью напомнила мрачные времена средневековья. Сулеймана Асада с помощью подъёмного крана повесили на центральной городской площади. Свидетелями трагического события стали сотни горожан.
Оппозиционеры, поддерживаемые Турцией, распространили материалы, якобы доказывающие вину командующего Национальными силами обороны в истязаниях и расправах над недовольными. На самом деле, отмечает издание, единственной виной Сулеймана Асада является его родство с экс-президентом Сирии и противостоянии оппозиции.
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Александр Бойцов