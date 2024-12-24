Россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков

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Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало 33-летнего россиянина Евгения Карамышева по подозрению в попытке распространения семи видов наркотиков. Об этом информирует индонезийский портал Jakarta Globe.
Сообщается, что задержание произошло во время расследования, инициированного наводками от общественности.
Карамышев, проживавший на Бали в течение года, был пойман с 223,15 грамма гашиша, который, по мнению властей, предназначался для продажи в преддверии новогодних праздников. При обыске его съемной комнаты были обнаружены дополнительные наркотики, включая марихуану, псилоцибиновые грибы, мефедрон, метамфетамин, кокаин и МДМА.
Подозреваемый признался, что наркотики были заказаны из Таиланда и что он лишь получал и распространял их, не зная личностей своих работодателей. В соответствии с индонезийским законодательством Карамышеву грозит суровое наказание, включая возможность смертной казни или до 20 лет тюрьмы.
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Карамышев, проживавший на Бали в течение года, был пойман с 223,15 грамма гашиша, который, по мнению властей, предназначался для продажи в преддверии новогодних праздников. При обыске его съемной комнаты были обнаружены дополнительные наркотики, включая марихуану, псилоцибиновые грибы, мефедрон, метамфетамин, кокаин и МДМА.
Подозреваемый признался, что наркотики были заказаны из Таиланда и что он лишь получал и распространял их, не зная личностей своих работодателей. В соответствии с индонезийским законодательством Карамышеву грозит суровое наказание, включая возможность смертной казни или до 20 лет тюрьмы.
В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова