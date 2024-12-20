В США состоялась последняя казнь за 2024 год

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В четверг утром в Оклахоме была осуществлена последняя казнь в США за текущий год. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Казнь была проведена в отношении 45-летнего мужчины, который ранее работал в продуктовом магазине и был осужден за убийство 10-летней девочки в 2006 году.
Смертная казнь состоялась в день рождения осужденного и была осуществлена путем введения смертельной инъекции. Решение о казни было принято после того, как Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы отклонил его прошение о помиловании.
Смертная казнь легальна в 27 штатах США, однако в 8 из них введены различные моратории на её применение. На уровне федерального законодательства мораторий на смертную казнь действует с 2021 года.
Согласно действующей Конституции Российской Федерации 1993 года, смертная казнь «имела временный характер и была предусмотрена только на переходный период». С 16 апреля 1997 года это наказание больше не может назначаться или исполняться.
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Смертная казнь состоялась в день рождения осужденного и была осуществлена путем введения смертельной инъекции. Решение о казни было принято после того, как Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы отклонил его прошение о помиловании.
Смертная казнь легальна в 27 штатах США, однако в 8 из них введены различные моратории на её применение. На уровне федерального законодательства мораторий на смертную казнь действует с 2021 года.
Согласно действующей Конституции Российской Федерации 1993 года, смертная казнь «имела временный характер и была предусмотрена только на переходный период». С 16 апреля 1997 года это наказание больше не может назначаться или исполняться.
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Дарья Осипова