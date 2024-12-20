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В США состоялась последняя казнь за 2024 год

NBC News: в Оклахоме состоялась последняя казнь в США за 2024 год
Фото: istockphoto/JJ Gouin

Фото: istockphoto/JJ Gouin

В четверг утром в Оклахоме была осуществлена последняя казнь в США за текущий год. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Казнь была проведена в отношении 45-летнего мужчины, который ранее работал в продуктовом магазине и был осужден за убийство 10-летней девочки в 2006 году.

Смертная казнь состоялась в день рождения осужденного и была осуществлена путем введения смертельной инъекции. Решение о казни было принято после того, как Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы отклонил его прошение о помиловании.



Смертная казнь легальна в 27 штатах США, однако в 8 из них введены различные моратории на её применение. На уровне федерального законодательства мораторий на смертную казнь действует с 2021 года.

Согласно действующей Конституции Российской Федерации 1993 года, смертная казнь «имела временный характер и была предусмотрена только на переходный период». С 16 апреля 1997 года это наказание больше не может назначаться или исполняться.

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#смертная казнь
Дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве
20 декабря 2024, 14:29

Фото: iStock/mrohana

Дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве. Об этом пишет MK.RU.
Отмечается, что драка произошла 19 декабря. Двое девятиклассников утром шли по коридору школы и смеялись над анекдотами, которые рассказывали друг друга. Они проходили мимо других школьников, один из которых решил, что старшеклассники смеются именно над ним. Обиженный мальчик сообщил о якобы насмешках своему старшему брату, который дружил с десятиклассниками – детьми мигрантов. После уроков заступники подошли к двум девятиклассникам и нецензурно выразились в их адрес.

Позже в школе начались разборки, в которых, по словам очевидцев, участвовали порядка 40 человек. На помощь к девятиклассникам пришёл их 15-летний друг. Они пытались отбиться от ударов десятиклассников-мигрантов и детей помладше. В итоге драку пришлось разнимать учителям.

В результате произошедшего серьезные травмы получили трое девятиклассников. Один из них с сотрясением мозга и сломанным носом был доставлен в детскую больницу. Второй отказался от госпитализации, однако дома у него ухудшилось состояние. Врачи также диагностировали у него сотрясение мозга. Их помощник отделался ушибами и синяками.

Отец одного из пострадавших рассказал, что после случившегося к нему подошёл младшеклассник и сообщил, что эти дети-мигранты избивали школьников и ранее.

Родители избитых учеников подали заявление в полицию.

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В Санкт-Петербурге задержали девятиклассницу за попытку поджога администрации
20 декабря 2024, 14:24

Фото: iStock/ Animaflora

Работники правоохранительных органов задержали школьницу, пытавшуюся поджечь здание местной администрации в Кингисеппском районе. Об этом «Ленте.ру» передали в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации ведомства, о попытке поджога в здании рассказала глава одной из районных администраций в четверг, 19 декабря.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнюю девушку — подчёркивалось, что действия девятиклассницы пресекли работники администрации.

С места инцидента силовики изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежду, смартфон и зажигалку.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении девятиклассницы. Школьницу передали законным представителям под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что самодельные карабин и пистолет обнаружили подмосковные полицейские в гараже у 39-летнего жителя села Красный Путь городского округа Домодедово, там же хранились боевые патроны, части оружия и порох.

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Рабочий чуть не лишился головы при ремонте лифта в московской многоэтажке
20 декабря 2024, 14:21

Фото: iStock/alex_u

Рабочий чуть не остался без головы, когда ремонтировал лифт в многоэтажном доме в Москве, пишет Shot.
По данным издания, рабочий занимался ремонтом лифта в одном из домов на улице Самокатной в Лефортове. Однако в какой-то момент двери лифта закрылись, зажав голову мужчины, после чего кабина поехала вверх, подняв ремонтника на метр от земли.

Мимо проходил житель дома, он подхватил мужчину за ноги и удерживал его до прибытия спасателей. Рабочего спасли и отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент начался с просьбы пострадавшей, Евгении, надеть намордник на собаку. Хозяйка просьбу проигнорировала.

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В Загребе подросток ранил семь человек с ножом в школе
20 декабря 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Roman Chekhovskoy

В пятницу утром в одной из основных школ в районе Пречко, Загреб, произошло нападение с ножом, в результате которого ранены семь человек — пятеро детей и двое взрослых, передает портал издания Vecernji list.
По предварительной информации, нападавший является несовершеннолетним. Согласно данным портала, инцидент произошел в утренние часы. Вскоре после нападения МВД Хорватии подтвердило факт происшествия и задержание подозреваемого. В официальном сообщении министерства не были указаны детали о возрасте нападавшего и состоянии пострадавших.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства нападения и мотивы злоумышленника пока остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что в США состоялась последняя казнь за 2024 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жителя округа Домодедово задержали за изготовление оружия
20 декабря 2024, 13:39

Фото: istockphoto.com/tanawit sabprasan

Самодельные карабин и пистолет обнаружили подмосковные полицейские в гараже у 39-летнего жителя села Красный Путь городского округа Домодедово, там же хранились боевые патроны, части оружия и порох, сообщает пресс-служба областного глава МВД.
«В гараже у мужчины в ходе обыска нашли 14 предметов, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами и карабином, пластиковую бутылку с порохом, запчасти к оружию и свыше 400 патронов различного калибра, из которых 110 пригодны для стрельбы. Кроме того, среди найденного оружия один карабин и один пистолет системы Макарова являются самодельными», — говорится в сообщении.
Против хозяина гаража завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, переделка или ремонт оружия» и оставили под стражей до суда.

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#криминал
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Супруга задержанного Лукина по делу о фортификациях заявила о его невиновности
20 декабря 2024, 13:29

Фото: istockphoto/Rawf8

Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан правоохранительными органами по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его супруга заявила, что её мужа подставили. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, Лукин был задержан в Курске. Ему инкриминируется нарушение статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся превышения должностных полномочий. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проводить необходимые следственные действия.

«Убеждена, что его подставили», — сказала Юлия Лукина.

Ранее сотрудники УФСБ Нижегородской области задержали местного жителя, который предложил украинским спецслужбам организовать взрыв на предприятии, производящем военную продукцию. Подозреваемый действовал из идеологических соображений и вступил в контакт с иностранным агентом, угрожая безопасности России. В результате задержания возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

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#уголовное нарушение
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Секс-насилие со стороны сверстниц: задержанная из-за петарды 15-летняя школьница из Балашихи рассказала о пытках в СИЗО
20 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/Pawel Kajak

15-летнюю школьницу Анну из Балашихи, задержанную более года назад за самодельную петарду, отправили в психиатрическую больницу после насилия со стороны сокамерниц. Что известно о деле подростка и что с ней происходило в СИЗО расскажет «Радио 1».

Школьницу из Балашихи задержали из-за петарды


В ноябре 2023 года 15-летнюю Анну задержали. У школьницы обнаружили петарду, которую она приобрела на маркетплейсе для съемки видео. Пиротехническое средство она модифицировала, поместив его во втулку от туалетной бумаги. В результате Анне предъявили обвинение в подготовке к убийству двух и более лиц. Следствие квалифицировало этот предмет как «самодельное взрывное устройство» (СВУ).

Кроме того, девушку обвинили в причастности к террористическим организациям, поскольку она общалась со сверстниками в нескольких соответствующих группах в социальных сетях. По версии следствия, эти паблики были признаны террористическими, однако запрос в Минюст о проверке этой информации следователь направил лишь спустя год после начала разбирательства. Эти ресурсы также не были заблокированы на территории России по запросу контролирующих органов, что подтверждено документом из Роскомнадзора.
«Следствие представило анкету, якобы подтверждающую, что моя дочь является участником запрещенного движения. Однако не было предоставлено доказательств того, что эту анкету заполнила именно моя дочь. Ссылаются только на то, что в анкете указан её юзернейм», — рассказала мать школьницы в беседе с изданием «Лента.ру».

Издевательства в СИЗО


15-летнюю Анну подвергали жестокому обращению, принуждали к самоубийству, использовали крем для депиляции для удаления волос на голове и осуществляли сексуализированное насилие с помощью посторонних предметов. О последних инцидентах девушка долго молчала, опасаясь рассказать об этом своим близким. Родственники также считают, что записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены эти издевательства, были намеренно уничтожены.


«Ну сейчас-то окна закрыты!»: дети живут в опасности из-за матери-алкоголички, почему не реагируют органы опеки
«Ну сейчас-то окна закрыты!»: дети живут в опасности из-за матери-алкоголички, почему не реагируют органы опеки

Фото: iStock/shironosov

Издевательства привели к психическим проблемам у школьницы


Родственники сообщили, что Анну перевели в другую камеру лишь спустя некоторое время. В результате всех пережитых испытаний школьница не только столкнулась с физическим насилием, но и получила психическое расстройство. Следствие, в свою очередь, решило поместить её в специализированный стационар, утверждая, что никто не обижал её, а она сама причиняла себе вред из хулиганских побуждений, игнорируя своё заявление о преступлении.

В настоящее время Анна находится в психиатрической больнице.

Комментарий ФСИН


Позже в Управлении ФСИН по Московской области сообщили, что в период содержания обвиняемой под стражей сотрудниками СИЗО при осуществлении функций надзора были зафиксированы случаи нарушения режима содержания со стороны несовершеннолетней и ее сокамерницами. По данной информации в учреждении проведена проверка, по результатам которой фактов подтверждения угрозы жизни и здоровью обвиняемой и необходимости обеспечения мер личной безопасности выявлены не были. Вместе с тем материалы проверки были направлены в соответствующие органы для принятия процессуального решения.

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В посёлке под Клином нашли неразорвавшуюся миномётную мину времён ВОВ
20 декабря 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в ходе строительных работ в посёлке Нарынка городского округа Клин, опасную находку обезвредили специалисты Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О найденном боеприпасе в единую службу спасения «Система-112» сообщили рабочие. Взрывотехники прибыли на место и идентифицировали снаряд как 82-миллиметровую минометную мину времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Обезвреживать боеприпас на месте было слишком опасно, поэтому его поместили в специальный контейнер и перевезли на полигон, где и уничтожили.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса помогли медикам попасть в квартиру в Дмитровском городском округе, где находилась обездвиженная женщина.

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#боеприпас
#великая отечественная война
#спасатели
#мособлпожспас
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Пожар в изоляторе в Якутске могли устроить сами дезертиры
20 декабря 2024, 12:49

Фото: iStock/ grafoto

По предварительной информации, пожар в изоляторе временного содержания в Якутске, возможно, устроили дезертиры. Данную версию произошедшего озвучил сотрудник экстренных республиканских служб в беседе с РИА Новости.
Журналисты агентства уточнили, что это происшествие унесло жизни пяти человек, еще семерых госпитализировали с травмами.

По информации собеседника агентства, причиной трагедии, возможно, стало воздействие высокой концентрации угарного газа. Источник подчеркнул, что военнослужащие пошли на отчаянный шаг, поскольку сильно хотели сбежать.

Ранее неподалёку от аэропорта Борисполь в Киевской области загорелись склады. Пожар возник после серии ударов, нанесённых Вооружёнными силами РФ. Для ликвидации возгорания привлечены пожарные аэропорта, спасатели из Киева и специальный пожарный поезд. Местные органы власти предоставили автомобили для подачи воды. Складские помещения загорелись на площади 15 тысяч квадратных метров.

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