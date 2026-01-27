«Маленькая мразь»: Сталкер из Петербурга устроил беременной девушке террор
Жителя Петербурга будут судить за угрозы в адрес беременной девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации издания, несколько лет назад женщина дружила с мужчиной по имени Валерий. Полтора года назад он начал ежедневно отправлять ей сотни сообщений и угрожать расправой её будущему малышу. В переписке он якобы называл ребёнка «маленькой мразью».
После возбуждения уголовного дела петербуржец на время прекратил преследование, но вскоре возобновил угрозы. Теперь он пишет россиянке из нескольких аккаунтов в соцсетях. На текущий момент пострадавшая находится на 41-й неделе беременности.
Женщина испытывает сильный стресс из-за действий Валерия. На позднем сроке у неё так и не началась родовая деятельность. В ближайшее время суд проведёт первое заседание по этому делу. Отмечается, что фигуранта обвиняют в хранении запрещённых веществ.
