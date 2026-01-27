«Маленькая мразь»: Сталкер из Петербурга устроил беременной девушке террор

27 января 2026, 17:59

Суд в Петербурге рассмотрит дело о преследовании и угрозах в адрес беременной

Фото: Istock/SB Arts Media

Жителя Петербурга будут судить за угрозы в адрес беременной девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».