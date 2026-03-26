Врач-сталкер установил скрытую камеру в лампочке родзала из-за невзаимной любви
В городе Раджкот (Индия) врача Камаля Нандха обвинили в скрытой съёмке сотрудницы клиники. Как сообщает news9live, женщина не отвечала ему взаимностью.
В 2023 году Нандх проник в больницу, где работала пострадавшая, и установил скрытую камеру. Он спрятал устройство в патроне для лампочки в родильном отделении. Каждый раз, когда свет в помещении включался, камера начинала запись.
Будучи врачом, обвиняемый имел возможность беспрепятственно появляться в клинике и незаметно менять карты памяти. За три года мужчина снял интимные сцены с участием женщины и её коллеги. Этими видео Нандх шантажировал пострадавшую, требуя выкуп в размере 2,6 миллиона рупий (2,2 миллиона рублей). Полиция разыскивает подозреваемого.
Ранее в Великобритании подросток убил свою мать после общения с ботом на основе ИИ.
