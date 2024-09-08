«Приходят целыми семьями»: наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Советы депутатов в Подмосковье

В Подмосковье проходит третий день выборов в муниципальные Советы депутатов. Организаторы отмечают активность граждан, их гражданскую позицию, однако фиксируют и некоторые трудности. По информации Центра общественного наблюдения, жители региона активно обращаются в избирательные комиссии с вопросами и жалобами, в том числе на отсутствие выборов в некоторых муниципалитетах. Тем не менее, процесс голосования проходит в спокойной и уважительной атмосфере. Подробнее об обстановке на избирательных участках в Московской области расскажет редакция «Радио 1».
Член рабочей группы по общественному наблюдению, заместитель Председателя Общественной палаты МО П.М. Ульянов рассказал, что около 78 звонков поступили от граждан в центральную и участковую избирательные комиссии. Из них 58 обращений были обработаны, а 22 сигнала требовали дальнейшего разбирательства.
По словам члена рабочей группы по общественному наблюдению, эксперта, члена Общественной палаты МО А.А. Губанова, были зафиксированы жалобы на отсутствие пломб на ящиках, в которых хранятся сейф-пакеты.
Однако стоит подчеркнуть, что действующее законодательство не требует опечатывания металлических сейфов, пакетов и ящиков, которые имеются в каждой участковой комиссии для хранения сейф-пакетов с бюллетенями. Сейф-пакеты и соответствующие акты помещаются в отдельные сейфы, металлические шкафы или ящики, то есть в специальные контейнеры. Хранение других документов в этих сейфах или шкафах не предусмотрено.
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«Поступила интересная информация: на горячую линию Общественной палаты Москвы поступило 19 обращений, из которых 4 касались граждан, желающих проголосовать на текущих выборах, но столкнувшихся с отсутствием выборов в своих муниципальных образованиях. Эти граждане планируют участвовать в следующих выборах», – сообщил Ульянов.
По словам члена рабочей группы по общественному наблюдению, эксперта, члена Общественной палаты МО А.А. Губанова, были зафиксированы жалобы на отсутствие пломб на ящиках, в которых хранятся сейф-пакеты.
Однако стоит подчеркнуть, что действующее законодательство не требует опечатывания металлических сейфов, пакетов и ящиков, которые имеются в каждой участковой комиссии для хранения сейф-пакетов с бюллетенями. Сейф-пакеты и соответствующие акты помещаются в отдельные сейфы, металлические шкафы или ящики, то есть в специальные контейнеры. Хранение других документов в этих сейфах или шкафах не предусмотрено.
«Кроме того, сами сейфы и шкафы не подлежат пломбировке. Таким образом, отсутствие пломб не является нарушением. Тем не менее, все подобные обращения мы тщательно рассматриваем», – Заверил Губанов.Член рабочей группы по общественному наблюдению, эксперт, член Общественной палаты МО Е.А. Арсентьев сообщил, что голосование проходит очень спокойно и цивилизованно. На многие участки жители приходят настоящими семьями.
«Могу абсолютно уверенно заявить, что выборы проходят абсолютно спокойно, цивилизованно, в штатном режиме. Никаких либо скандалов, нарушений, провокаций замечено не было. Все в доброй, уважительной атмосфере», – подчеркнул Арсентьев.Читайте также:
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Анастасия Хохлова