Прихожане отстояли собор УПЦ при попытке рейдерского захвата в Черкассах

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В Черкассах православные прихожане отстояли Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов в своём Telegram-канале.
Накануне вечером стало известно о попытке рейдерского захвата собора. В нём принимали участие неизвестные люди в камуфляже.
Напомним, что власти Украины организовали самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. Она является самой большой общиной верующих в стране. Местные власти в регионах Украины приняли решение о запрете УПЦ, ссылаясь на её связь с Россией.
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Анастасия Чинкова