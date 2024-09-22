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На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ

Депутат Рады Дмитрук: двух священников УПЦ похитили на Закарапатье
22 сентября 2024, 21:12
Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, отстаивающий интересы УПЦ.
В своём Telegram-канале он написал, что «бандиты из ТЦК» в воскресенье похитили двух священников сразу же после литургии. Они затолкали отца Василия и Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии в машину и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошёл на Закарпатье.

Дмитрук также подчеркнул, что военкомы применили по отношению к священнослужителям физическую силу и отобрали телефоны.



В настоящий момент связи с ними нет. Однако известно, что их без объяснения причин возили на машине по всей Закарпатской области. Прямо сейчас сотни местных жителей собрались у Хустского ТЦК, а также заблокировали дороги, включая трассы между городами.

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#верховная рада
#депутат
Свалку из «зубов дракона» нашли в подконтрольной ВСУ части ДНР
22 сентября 2024, 20:40

Фото: iStock/Tofotografie

Свалку из «зубов дракона», используемых при возведении фортификационных сооружений, обнаружили в городе Димитров (украинское название Мирноград) в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что бетонные пирамиды, так называемые «зубы дракона», по всей видимости оказались просто выброшенными.

Подчеркнём, что Димитров находится в 10 километрах от Красноармейска. Власти Украины в конце августа объявили о принудительной эвакуации нескольких остающихся под контролем ВСУ населённых пунктов Донбасса, включая Димитров.

Ранее сообщалось, что власти Литвы разместили «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не представляет угрозу для западных стран.

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#россия
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«Минус Крым»: на Украине раскрыли отношение мирового сообщества к полуострову
Журналист Дроздов: в мире считают отказ Украины от Крыма необходимым для мира
22 сентября 2024, 20:28

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Мировое сообщество убеждено, что отказ Украины от Крыма необходим для скорейшего завершения конфликта. Об этом сообщил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA.
Этими словами он прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН с целью проведения через 20 лет референдума о его статусе. Такое заявление министр сделал в ходе рабочего визита в Киев. После того, как его осудили за эти слова, ему пришлось отказаться от них.

Дроздов подчеркнул, что стоит и дальше ждать подобных заявлений от западных политиков, поскольку мировое сообщество опирается на формулу «минус Крым».

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#украина
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#заявление
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#конфликт
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Люди возвращаются в дома, в Тихорецком районе разминировали обломки БПЛА
В Тихорецком районе разминировали обломки украинских БПЛА
22 сентября 2024, 20:26

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Тихорецком районе Краснодарского края завершили работы по разминированию территории после атаки украинских БПЛА и эвакуации жителей. Об этом сообщил вечером 22 сентября глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения», — говорится в сообщении.

В местной администрации отметили, что гражданам стоит обращать внимание на подозрительные предметы и сообщать о находках по номеру 112.

Два украинских беспилотника подавили силы ПВО в Краснодарском крае в субботу. После падения обломков в Тихорецком районе вспыхнул пожар, из-за чего из населенного пункта эвакуировали людей. Также в 10-километровой зоне вокруг места падения обломков водили временный запрет на сельскохозяйственные работы в полях.

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Выросло число пострадавших от обстрела ВСУ села Черемошное в Белгородской области
Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ села Черемошное достигло 12 человек
22 сентября 2024, 19:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

До 12 человек выросло число пострадавших в результате обстрела ВСУ села Черемошное в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Село Черемошное оказалось под обстрелом ВСУ в воскресенье.

Губернатор ранее сообщал о десяти пострадавших. Сейчас число увеличилось, поскольку двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу Белгорода.

Также Гладков добавил, что семеро из 12 пострадавших – этой бойцы российской самообороны, которые сегодня целый день помогали вернуть электричество в дома сёл, находящихся на границе с Украиной.

Кроме того, среди пострадавших – глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и ещё четыре мирных жителя, которые помогали налаживать сети.

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#всу
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Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области 380 бойцов и 11 единиц бронетехники
22 сентября 2024, 19:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли свыше 380 военных и 11 единиц бронетехники на Курском направлении Об этом сообщается в ежедневной сводке новостей Минобороны России.
Отмечается, что помимо этого ВСУ потеряли два танка, девять бронированных машин, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерную машину разминирования и 14 автомобилей.

В оборонном ведомстве также добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на данном участке фронта продолжается.

Ранее в этот день также сообщалось, что российский ОТРК «Искандер» уничтожил американскую установку РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.

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#всу
#вс рф
#курская область
#минобороны рф
#сво
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На причастных к расстрелам боевиков ВСУ под Курском возбудили уголовные дела
СК возбудил уголовные дела на причастных к расстрелам под Курском боевиков ВСУ
22 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области. Об этом 22 сентября сообщают военные следователи.
«Уголовные дела возбудили по статьям убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, теракт», — цитирует военное ведомство ТАСС.

Ранее волонтеры рассказали о мирных жителях, которые остаются на оккупированной ВСУ территории Курской области. По данным добровольцев, жители отказываются эвакуироваться по разным причинам — не хотят оставлять дома или опасаются за пожилых родственников, которые могут не перенести тяжелую дорогу. Людям продолжают передавать гуманитарную помощь и уговаривают уехать.

По данным Минобороны, российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области. Украинские боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Большая Обуховка, Марьевка и Малая Локня.

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Власти Сумской области Украины эвакуировали треть населения Глухова
22 сентября 2024, 17:16

Фото: iStock/reflection_art

Около трети населения небольшого городка Глухов в Сумской области эвакуирована. Об этом сообщается в Telegram-канале местной областной администрации.
Отметим, что Глухов располагается на севере Сумской области Украины в менее чем 10 километрах от границы с Россией. По данным из открытых источников, в 2022 году в городе проживали около 32 тысяч человек.

Местные власти сообщают, что из Глухова была эвакуирована почти треть населения, включая около 75% детей.

Ранее, 13 августа, Генштаб ВСУ ввёл запрет на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Такое решение было принято из-за роста интенсивности боевых действий.

Также добавим, что Сумская область Украины граничит с Белгородской, Курской и Брянской областями России.

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#сво
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МО РФ: Российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области
22 сентября 2024, 14:35

Фото: istockphoto/aapsky

За минувшие сутки отразили семь атак противника в Курской области. ВСУ предпринимали попытки прорыва в направлении населённых пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка.
Все попытки атакующих действий украинских войск были успешно отражены российскими военными, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. В результате противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными. Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в районе населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

При отражении этих атак украинские войска потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, два боевых бронированных автомобиля, инженерную машину разграждения и две грузовых машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

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#машины
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#служба
#курская область
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В Минобороны назвали потери ВСУ за время боёв в Курской области
Минобороны: За время боёв в Курской области ВСУ потеряли 16 тысяч бойцов убитыми
22 сентября 2024, 14:14

Фото: istockphoto/MikeMareen

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боёв в Курской области составили до 16 тысяч человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили в регионе 12 украинских танков, среди которых были машины иностранного производства.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также за время боёв были уничтожены 57 боевых машин пехоты (БМП), 95 бронетранспортёров (БТР), 705 боевых бронированных машин. Помимо этого, по данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли в Курской области 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Среди уничтоженных российскими бойцами РСЗО было восемь установок HIMARS и шесть MLRS американского производства, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы.

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#курская область
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