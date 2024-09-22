На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ

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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, отстаивающий интересы УПЦ.
В своём Telegram-канале он написал, что «бандиты из ТЦК» в воскресенье похитили двух священников сразу же после литургии. Они затолкали отца Василия и Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии в машину и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошёл на Закарпатье.
Дмитрук также подчеркнул, что военкомы применили по отношению к священнослужителям физическую силу и отобрали телефоны.
В настоящий момент связи с ними нет. Однако известно, что их без объяснения причин возили на машине по всей Закарпатской области. Прямо сейчас сотни местных жителей собрались у Хустского ТЦК, а также заблокировали дороги, включая трассы между городами.
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Дмитрук также подчеркнул, что военкомы применили по отношению к священнослужителям физическую силу и отобрали телефоны.
В настоящий момент связи с ними нет. Однако известно, что их без объяснения причин возили на машине по всей Закарпатской области. Прямо сейчас сотни местных жителей собрались у Хустского ТЦК, а также заблокировали дороги, включая трассы между городами.
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Анастасия Чинкова