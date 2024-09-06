Неизвестные сожгли церковь в Житомирской области Украины

Фото: istock/Vera Tikhonova
Православный храм подожгли неизвестные в селе Зеремля Житомирской области Украины. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
По предварительным данным полиции, причиной пожара стал целенаправленный поджог. Спасти храм не удалось, огонь почти полностью уничтожил церковь. УПЦ сообщает, что храм выгорел снаружи и внутри.
Закон о запрете религиозных организаций подписал президент Украины Владимир Зеленский 24 августа. УПЦ оказалась вне закона из-за подозрения в связях с Российской православной церковью. Жертвами репрессий на Украине стали десятки священнослужителей, закрывали даже церкви целиком. Это стало самым масштабным гонением на христиан в новейшей истории.
По поводу недопустимого отношения к церкви на Украине неоднократно высказывались мировые представители духовенства и политики. Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск, говоря о «недавних законах», принятых на Украине, высказал опасения по поводу свободы верующих.
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Закон о запрете религиозных организаций подписал президент Украины Владимир Зеленский 24 августа. УПЦ оказалась вне закона из-за подозрения в связях с Российской православной церковью. Жертвами репрессий на Украине стали десятки священнослужителей, закрывали даже церкви целиком. Это стало самым масштабным гонением на христиан в новейшей истории.
По поводу недопустимого отношения к церкви на Украине неоднократно высказывались мировые представители духовенства и политики. Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск, говоря о «недавних законах», принятых на Украине, высказал опасения по поводу свободы верующих.
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Лия Мурадьян