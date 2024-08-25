В Черновцах опечатали храм первого на Украине румыноязычного прихода УПЦ

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В Черновцах опечатали храм-усыпальницу первого на Украине румыноязычного прихода УПЦ. Об этом сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в своем телеграм-канале. Доступ к церкви перекрыло руководство городского кладбища, на территории которого она расположена, указано в сообщении.
«Власти запретили первый на Украине румыноязычный приход, теперь и румыны мешают власти строить так называемую духовную свободу. Сорвали замки и опечатали храм-усыпальницу Буковинских митрополитов на городском кладбище города Черновцы», — говорится в публикации.Епархия подчеркивает, что руководство кладбища, закрыв храм, лишило румыноязычную религиозную общину в честь Трех Святителей возможности проводить богослужения.
Отмечается, что украинская власть намеренно ограничила в правах румыноязычное меньшинство и ущемляет их.
«Сначала власти отказали в регистрации викариатства для Румынской православной церкви, теперь начали опечатывать румыноязычные приходы. <...> Что дальше? Скорее всего, прихожане подготовят обращение к президенту Румынии», — заключили в епархии.Ранее сообщалось, что лидер украинского режима Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Законопроект, позволяющий запрещать религиозные организации вступит в силу через 30 дней после публикации.
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