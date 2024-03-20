Прихожане стали зрителями ушедшей в порно священнослужительницы

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Бразильская порномодель и бывшая священнослужительница Ана Акива заявила, что ее зрителями в OnlyFans стали прихожане, которым она проповедовала в церкви, передает Daily Mail.
Акива рассказала, что когда она ушла в порноиндустрию, то многие ее прихожане оставили церковь. По ее словам, некоторые признались, что во время ее работы священнослужительницей у них были эротические фантазии об Акиве.
Порномодель добавила, что бывшие прихожане пишут ей в OnlyFans и отправляют интимные фотографии, снятые в церковном туалете. Сообщается, что Акива испытывает шок.
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Порномодель добавила, что бывшие прихожане пишут ей в OnlyFans и отправляют интимные фотографии, снятые в церковном туалете. Сообщается, что Акива испытывает шок.
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Екатерина Коршунова